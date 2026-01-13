中日・井上監督がナゴヤ球場での新人合同自主トレを初視察し、ドラフト1位・中西（青学大）の勝ち運にあやかってチームを上昇させる構えを示した。

「高校、大学で日本一になるのは簡単ではない。まさしく“持っている”象徴で大事なこと。今年は午（うま）年、あいつの背中に乗ってガンガン走る」

勝ち馬に乗る。期待の22歳右腕は智弁和歌山3年時の21年に夏の甲子園大会で優勝。昨秋の明治神宮大会決勝では17奪三振の2安打完封で母校を連覇に導いた。“勝ちみ”を知る黄金ルーキーに指揮官は「勝ち運に乗っかりたい」と相乗効果を期待した。

新人合同自主トレでは中西ら9選手（育成含む）に約10分、訓示した。「沖縄キャンプに向けて緊張感は増す。ケガだけはしないように」と呼びかけた。

≪立浪氏とトークショー≫

D…井上監督が名古屋市内で前監督の立浪和義氏とトークショーを行った。バンテリンドームに新設される「ホームランウイング」について、井上監督は「仮に昨季導入されていたらと調べたら、打つ方は30〜35本増え、20本くらい打たれるというデータだった。打線は昨季より怖いものになると思う」と“地の利”を強調。立浪氏は「戦力は整ってきたし、チャンスはある」と期待した。