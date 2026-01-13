オリックス・宮城が、大阪・舞洲で自主トレを公開した。今季は3大目標を達成し、昨年12月に結婚した妻を優勝旅行へ連れて行く決意を示した。

（1）奪三振率10・00 昨季の奪三振率は両リーグトップの9・88を記録。「三振でアウトが増えるってことは、失点する確率も下がってくる」。規定投球回到達者では23年の今永以来となる大台突破を掲げた。

（2）初の最優秀防御率 昨季はリーグ5位の防御率2・39。24年も規定投球回にあと1回1/3届かず、涙をのんだ悲願のタイトルだ。「投手の力にかかる部分もあって必要な数字」と、こだわりを抱く。

（3）完投数増加 昨季は21年以来の完投数ゼロに終わった。「もう一回最後まで投げられる能力を付けて、監督とコーチと（続投志願をかけて）いっぱい勝負したい（笑い）」とエースの自覚をにじませた。

3年連続の開幕投手、ケガ防止とフル回転を見据え、体重は既に昨年から3キロ減の87キロと、26年仕様のボディーに変身済みだ。前回リーグ優勝時の23年は優勝旅行に不参加だった高卒7年目左腕は「優勝した際にはおいしいものを食べてほしい」と新妻への恩返しも誓った。 （阪井 日向）

○…宮城（オ）は24、25年の開幕投手。今季も務めて3年連続なら、球団では05〜07年の川越英隆以来、左腕では96〜98年の星野伸之以来になる。開幕投手の球団最多回数及び連続先発記録は、75〜86年に山田久志がマークした12年連続12度。

▽奪三振率 投手が9イニングあたり何個の三振を奪えるかの指標。NPBでシーズン10・00以上は、今永昇太（カブス）がDeNA時代の23年に記録した10・58が最後。歴代最高は千賀滉大（メッツ）がソフトバンク時代の19年にマークした11・33。