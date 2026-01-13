¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ùº´Ìî»ËÏº¤¬Þú¤Þ¤»¤ë¡È¾¾¹¾°¦¡É¡¡¹¾Æ£ÃÎ»ö¤È¡È¶Ó¿¥¡ÉµÈÂôÎ¼¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤¢¤ë´Ø·¸À
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¾Ìî²È¤È±«À¶¿å²È¤Ë¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¿¤Á¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¸ý¤òÓá¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿±£¤·»ö¤Ï¡¢½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ß¤á¤É¤Ê¤¯°î¤ì½Ð¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¿´¤Î¤Ä¤Ã¤«¤¨¤¬¼è¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°Â¿´¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Î·ëº§¤ªÈäÏªÌÜ¥Ñー¥Æ¥£¤ò·Ð¤Æ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¾¾Ìî²È¤Î2¿Í¤â´Þ¤á¤¿Æ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè72ÏÃ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬¿·Ê¹µ»ö¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤À¤¬¡¢½÷Ãæ¤È¸Û¤¤¼ç¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÆ±µïÀ¸³è¤Ç¤ÏÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¦¤Ã¤«¤ê¤Ê»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥È¥¤òÂç»ö¤Ë»×¤¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢4¿Í¤Î½»¤àÉð²È²°Éß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ¼Ô¤Î³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î²óÅú¤¬»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼¡¡¹¤ÈË¬ÌäµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì»þ¤Ë¤Ï¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¹Á¤Ç¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ç®Îõ¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¹¾Æ£¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ËÌµÃã¿¶¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï²¿¤è¤ê¤âÅçº¬¤ÎÈË±É¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¶Ó¿¥¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢º¤¤ê²Ì¤Æ¤ëÈà¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë¹¾Æ£¤ÎÉ½¾ð¤¬¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤ê°ú¤Äù¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¹¾Æ£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÊª¸ì¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¾¾¹¾¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë°ì¿ÍÌ¼¤Î¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÉã¿Æ¤é¤·¤¤ÁÇ´é¤â³À´Ö¸«¤»¤ë¡£±Ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥ê¥è¤ÎÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¼ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»öÊÁ¡£2¿Í¤Î²ñÏÃ¤òÃ¼Åª¤ËÄÌÌõ¤¹¤ë¶Ó¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Á¤ç¤Ã¤¿¤¬¤Ê¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤ëÌ¼¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Æ¿´¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¥ê¥è¤¬Åçº¬¸©Ä£¤Ç¥é¥ó¥Ç¥Öー¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¹¾Æ£¤ÎÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¾Æ£ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤è¤ê¤ÎÎò»Ë¤Î»Ä¤ë¾¾¹¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¢¨¡Ë¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò18Ç¯Â³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È²øÃÌ¡É¤È¤â±ï¤¬¿¼¤¤º´Ìî¡£Èà¤¬ËÜºî¤Ë¤«¤±¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ï¡¢¹¾Æ¬¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÅçº¬¸©¤Ø¤Î°¦¤òË¤«¤Ë¼Â¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ ¡Ø¤º¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê1992Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤Ç¤¢¤ëÅßÉ§¤ò²ø±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Î¾×·â¤òÀ¤´Ö¤ËÍ¿¤¨¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¤È¤Ü¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¡¢¶¸µ¤¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¿´¶¾ð¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£2021Ç¯¤ËÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢°ì»þÅª¤ËµÙÍÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÉÂ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¸å¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£2025Ç¯¤â»°Âð¾§´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÓËÜ²È¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤Çº¤àÍû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤ËÎ¹¤ò´«¤á¤ë¶µ¼ø¤Îµû¾ÂÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅëí¤Ê±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¾¾¹¾ÊüÁ÷¶É¤¬³«¶É90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅçº¬¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹ÅÁ¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤«¤ê¡ÊÅö»þ¡¦ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¡¿¸½¡¦µÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤¿Ææ¤Î¥ÐーÅ¹¼ç¤ò±é¤¸¤ë¡£Åçº¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ë¾¾¹¾Âç¶¶¤òÉ®Æ¬¤Ë²û¤«¤·¤¤É÷·Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤Çº¤à¤Ò¤«¤ê¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¾¹¾¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º´Ìî¤ÎÄ¹¤¤ÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±éºîÉÊ¤¬¾¾¹¾¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¤Î¥»¥Ä¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤«±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹¾Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ê¤Ã¤¿¤ê³ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾¾¹¾°¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¶Ó¿¥¤òº¤¤é¤»¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»²¾È¢¨ https://www.nhk.jp/g/ts/662ZX5J3WG/blog/bl/p7xRqmNdbW/bp/p0jeb2dwMA/¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë