NY株式12日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均　　　49563.67（+59.60　+0.12%）
ナスダック　　　23785.20（+113.85　+0.48%）
CME日経平均先物　54225（大証終比：+2145　+3.96%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10140.70（+16.10　+0.16%）
独DAX　 25405.34（+143.70　+0.57%）
仏CAC40　 8358.76（-3.33　-0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.543（+0.011）
10年債　 　4.185（+0.020）
30年債　 　4.839（+0.026）
期待インフレ率　 　2.295（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（-0.022）
英　国　　4.373（-0.001）
カナダ　　3.400（+0.016）
豪　州　　4.703（+0.015）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.42（+0.30　+0.51%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4614.60（+113.70　+2.53%）

ビットコイン（ドル）
91732.75（+1105.27　+1.22%）
（円建・参考値）
1450万4782円（+174765　+1.22%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ