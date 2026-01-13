ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５９ドル高 シカゴ日経平均先物は５万４２２５円
NY株式12日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均 49563.67（+59.60 +0.12%）
ナスダック 23785.20（+113.85 +0.48%）
CME日経平均先物 54225（大証終比：+2145 +3.96%）
欧州株式12日終値
英FT100 10140.70（+16.10 +0.16%）
独DAX 25405.34（+143.70 +0.57%）
仏CAC40 8358.76（-3.33 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.543（+0.011）
10年債 4.185（+0.020）
30年債 4.839（+0.026）
期待インフレ率 2.295（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.373（-0.001）
カナダ 3.400（+0.016）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.42（+0.30 +0.51%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4614.60（+113.70 +2.53%）
ビットコイン（ドル）
91732.75（+1105.27 +1.22%）
（円建・参考値）
1450万4782円（+174765 +1.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49563.67（+59.60 +0.12%）
ナスダック 23785.20（+113.85 +0.48%）
CME日経平均先物 54225（大証終比：+2145 +3.96%）
欧州株式12日終値
英FT100 10140.70（+16.10 +0.16%）
独DAX 25405.34（+143.70 +0.57%）
仏CAC40 8358.76（-3.33 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.543（+0.011）
10年債 4.185（+0.020）
30年債 4.839（+0.026）
期待インフレ率 2.295（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.373（-0.001）
カナダ 3.400（+0.016）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.42（+0.30 +0.51%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4614.60（+113.70 +2.53%）
ビットコイン（ドル）
91732.75（+1105.27 +1.22%）
（円建・参考値）
1450万4782円（+174765 +1.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ