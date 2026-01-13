◇全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日 MUFG国立）

全国高校サッカー選手権決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が3―0で鹿島学園（茨城）を撃破し、創部24年目で初優勝を飾った。鹿児島県勢では21大会ぶりの頂点で、全国高校総体と合わせて史上6校目の夏冬2冠を達成。鹿児島実OBで95年度優勝メンバーの有村圭一郎監督（48）は選手時代に続く栄冠を手にした。

試合終了の笛が鳴ると、有村監督は空を見上げた。「松沢先生が来てるかな、と」。95、04年度に鹿児島実を全国制覇に導いた故松沢隆司さんに思いをはせ「鹿児島の子供たちが憧れを持ってくれたらうれしい。そうやって時代をつないでいけたら」と感慨に浸った。

14年に中等部から高校監督に就任。技術を重んじ、選手の個性を尊重してきた。17年8月に恩師の松沢さんが死去。90〜00年代に上位進出が当たり前だった鹿児島県勢が、全国で苦戦が続いた時期だった。「松沢先生が亡くなった時に、これはもう危機的な状況だなと。誰かが引き継がないといけないという思いに駆られた」。同年冬、就任後初めて全国まで勝ち進んだ。「強い鹿児島を取り戻す」と遺志を継いだ。

今になって恩師の偉大さを実感する。選手のささいな変化を見逃さず、指導には緩急があった。「その都度その都度言うと子供も反発する。よく観察しているからこそ松沢先生は言うタイミングが絶妙だった」。今年度はプロ内定3人の黄金世代。だが春先はまとまりがなく、高校年代最高峰のU―18プレミアリーグでJユースに大敗を重ねた。それでも有村監督は口を出さず、選手が本気で変わろうとするのを待った。

動いたのは昨年4月26日。静岡学園に0―2で敗れた。試合会場から学校に戻り、居残り練習を命じた。フルコートでの1対1を、日が暮れても延々と繰り返した。「際（きわ）のところを自分でやらなきゃいけないと、仲間を助けに行かなきゃいけないと、そんな姿勢がチームに浸透していった」。夏冬連覇の原点だった。

選手、監督での日本一は朝岡隆蔵氏（市船橋）以来。「子供が輝いた上で勝利がある」。貫いた信念が、愛する郷土に21年ぶりの優勝旗をもたらした。

◇有村 圭一郎（ありむら・けいいちろう）1977年（昭52）6月19日生まれ、鹿児島県出身の48歳。鹿児島実時代は右サイドバック。福岡教大を卒業後、神村学園に赴任。高等部女子コーチ、中等部男子監督を経て14年から現職。保健体育教諭。趣味は料理。

≪松沢さんの妻・和子さん「空から喜んでいる」≫元鹿児島実総監督で17年に76歳で他界した松沢隆司さんの妻・和子さん（77）は亡き夫の遺影を手に、息子、孫らとともにスタンドから試合を見守った。28歳の時から35年間、鹿児島実サッカー部の寮母を務め、前園真聖、城彰二、松井大輔らの高校生活を見守った“鹿実の母”。有村監督、竹元総監督ら神村学園のスタッフは鹿児島実のOBが中心。「空から喜んでくれていると思う。教え子たちが頑張ってくれているのは本当にありがたい」と感慨深げだった。