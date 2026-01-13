¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß2´§¡¡ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ÎFWÆü¹â¸µ¤¬ÆÀÅÀ²¦
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à 3¡½0 ¼¯Åç³Ø±à¡Ê2026Ç¯1·î12Æü¡¡MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬3¡½0¤Ç¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢ÁÏÉô24Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï21Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß2´§¤òÃ£À®¡£Á°È¾19Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FWÆü¹â¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡¢3Ç¯¡Ë¤ÏÂç²ñ7ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¼ÂOB¤Ç95Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤ÏÁª¼ê»þÂå¤ËÂ³¤¯±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñºÇÂ¿6Ëü142¿Í¤Î´Ñ½°¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¹ñÎ©¤Ç¡¢Æü¹â¤¬²¿ÅÙ¤â±¦·ý¤ò°®¤êÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¡¢FWÆÁÂ¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£Íø¤Â¤ÈµÕ¤Îº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ò¼ÍÈ´¤¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢Â³ÃÆ¡£º£Âç²ñ7ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎFWÁÒÃæ¤È¤ÎÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤âÀ©¤·¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¡£º¸Â¤Ç¾¯¤·¾Ç¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯Î®¤·¹þ¤á¤¿¡×¡£µî½¢¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢´û¤ËJ2ÂçµÜ¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£º£Âç²ñ¤Î³èÌö¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯°ì·â¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ï¡ÖÂ¨»þÃ¥²ó¡×¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤é5ÉÃ¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤Çµ¢¿Ø¤¹¤ëÌóÂ«»ö¤¬¤¢¤ë¡£19Ç¯¤«¤éÍÂ¼´ÆÆÄ¤Î¾®Ãæ¹â¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢·²ÇÏ¤Ê¤ÉJ¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÅìµ±ÌÀ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤¬½¢Ç¤¡£¡Ö»þÂ®22¡¦5¥¥í°Ê¾å¤ÇÂ¿¤¯Áö¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÁöÎÏ¶¯²½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£½µ1²ó¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï40¥á¡¼¥È¥ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò100ËÜ¤³¤Ê¤¹¡£Áö¤êÉé¤±¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾39Ê¬¤Î2ÅÀÌÜ¤ÏÁê¼êGK¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢DFºÙ»³ÅÄ¤¬·üÌ¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÂ¤ò¿¤Ð¤·¡¢MFËÙ¥Î¸ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤µ¡×¤Ë¡Ö¶¯¤µ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë²þ³×¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡17Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÃÝ¸µ¿¿¼ùÁí´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÅùÉô¤Ë¸©³°À¸ÅÌ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤Ï¸©Æâ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë°ìÉô³ØÆâÀªÎÏ¤«¤éÈ¿È¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡ÅÄ»Õ²¦¡Ê¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¡Ë¤é¤¬¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿22Ç¯ÅÙ¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤È»¨²»¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£2¿Í¤Ç·×13ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿Æü¹â¤ÈÁÒÃæ¤ÏµÜºê¸©½Ð¿È¡£»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¡¢²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡ÁíÂÎ·è¾¡ÍâÆü¤âÄ«¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ß¡¢Îý½¬»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿ÅØÎÏ¤¬·ë¼Â¡£DFÃæÌî¼ç¾¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌÀÆü¤Ï¡ÊÎý½¬¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡ÖÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ç¼Â¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÃæÌî¼ç¾¤¬J2¤¤¤ï¤¡¢MFÊ¡Åç¤¬Ê¡²¬¡¢ÆÁÂ¼¤¬Ä®ÅÄ¤ËÆâÄê¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¸å¤â»þ´Ö²Ô¤®¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èþ³Ø¤ò´Ó¤¤¤Æ3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¾¡Íø¤ËÃÍ¤¹¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËJ¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡Ë
¡¡¢¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡¡1956Ç¯¡Ê¾¼31¡ËÁÏÎ©¤ÇÁ´ÆüÀ©¡¦ÄÌ¿®À©Ê»Àß¤Î»äÎ©¹»¡£97Ç¯¤Ë½÷»Ò¹»¤«¤é¶¦³Ø²½¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤«¤¼¡Ê¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡ª¤«¤Ê¤é¤º¤Ç¤¤ë¡ª¤¼¤Ã¤¿¤¤¤Ç¤¤ë¡ª¡Ë¡×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï02Ç¯ÁÏÉô¡£¼ç¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤ÏµÌÅÄ·ò¿Í¡ÊÀîºêF¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ»Õ²¦¡Ê¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¡Ë¡£ÃË½÷¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¡¢½÷»Ò±ØÅÁÉô¤Ê¤É¤â¶¯¹ë¡£½êºßÃÏ¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡£
¡¡¢ãÂç²ñÁíÆÀÅÀÎòÂå3°Ì¢äº£Âç²ñ¤ÏËÙ±Û¤¬1»î¹ç9ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÁíÆÀÅÀ¤Ï47»î¹ç¤Ç·×164¤ò¿ô¤¨¤¿¡£95Ç¯ÅÙ¤Î176ÅÀ¡¢11Ç¯ÅÙ¤Î170ÅÀ¤Ë¼¡¤®ÎòÂå3°Ì¡£7ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦Æü¹â¤é5¿Í¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¢ãÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï½é¤Î6Ëü¿ÍÄ¶¤¨¢ä·è¾¡¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï½é¤ÎÂçÂæ¤È¤Ê¤ë6Ëü142¿Í¤ò¿ô¤¨¡¢Á°²ó·è¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Î5Ëü8347¿Í¤ò¾å²ó¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£21Ç¯ÅÙ¤«¤é·è¾¡¤¬MUFG¹ñÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢5Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£