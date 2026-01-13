「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）

両横綱は豊昇龍が一山本を、大の里は小結王鵬をそれぞれ寄り切った。新大関安青錦は義ノ富士に逆転の首投げを決め、大関琴桜は宇良を押し倒し、横綱、大関全員が連勝発進した。

安青錦が星を拾った。義ノ富士に立ち合いで体を起こされ、一方的に押し込まれた。「これしかない。体が勝手に反応した」と首投げで逆転を狙った。裏返した相手の背中よりも、自身の左手の方が先に土俵に付いた。

物言いの末「義ノ富士の体がない（死に体）」と、軍配通り安青錦の勝ち。安青錦は「もう一丁かと思った」と言い、義ノ富士は「（安青錦が）先に手を付いたのが見えた。勝ったと思ったが、自分の体が飛んでいたので仕方ない」と語った。

大関以上が許される紫色の化粧まわし贈呈を受けた、高須クリニックの高須克弥院長の前で連勝発進。新大関は「ここからが長い。初日と比べると肩の力は抜けている」と冷静に先を見据えた。

粂川審判長（元小結琴稲妻）は「執念。苦し紛れの相撲を落とさないのは強い」と評価した。