¡Ö¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×µ×ÊÝÑÛ¤¬Ä¶°ÛÎã¤Î¹â¹»Â´¶È¸å¥×¥í¤Ø¡¡ÀÑ¿å²½³ØÆþ¤êÈ¯É½¡¡Êì¤È°¦¸¤¤È¾åµþÍ½Äê
¡¡Î¦¾å½÷»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢£²£µÇ¯ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÑÛ¡Ê£±£·¡Ë¡áÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡á¤¬£±£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Â´¶È¸å¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃæÄ¹µ÷Î¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿Î¦¾å¥¯¥é¥Ö¡Ö£Ô£×£Ï£Ì£Á£Ð£Ó¡¡£Ô£Ã¡×¤ÇÃË»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î²£ÅÄ¿¿¿Í»á¡Ê£³£¸¡Ë¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤®¡¢¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£¹âÂ´¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤Ç¥×¥í¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄ¶°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¡£¹â¹»À¸¤Ë¤·¤Æ½÷»ÒÃæÄ¹µ÷Î¥³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Î¦¾å³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¹â¹»À¸¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¡¢Âçºå¹â¹»½÷»Ò±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Êì¹»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤ËË¬¤ì¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò°ìÈÖ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÑ¿å²½³Ø¤Î£Ô£×£Ï£Ì£Á£Ð£Ó¡£¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤·¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ô£×£Ï£Ì£Á£Ð£Ó¡¡£Ô£Ã¡×¤ÏÃæÄ¹µ÷Î¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿Î¦¾å¥¯¥é¥Ö¡£ÂåÉ½·ó¥³¡¼¥Á¤ÏÃË»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç£°£·Ç¯ÂçºåÀ¤Î¦¡¢£±£±Ç¯Âçî¹À¤Î¦¡¢£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÂåÉ½¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢£¶ÅÙÍ¥¾¡¤Î²£ÅÄ»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£²£ÅÄ»á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ºòÇ¯£±·î¤ËÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èµòÅÀ¤ÎÆ±¥¯¥é¥Ö¤òË¬¤ì¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±£¹·î¤ÎÅìµþÀ¤Î¦Á°¤Ë·èÃÇ¡£ÀÑ¿å²½³Ø¤Ç½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÎòÂå£³°Ì¤Î¿·Ã«¿ÎÈþ¡Ê£³£·¡Ë¤é¤âÆ±¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤âÆ±¤¸·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤·¤ÆÀ¤Î¦ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬Í½ÁªÍî¤Á¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÉ¬»à¤Ë²ù¤·ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¿¡£·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÌÃÖ¼è¤ê¤ä£±¼þÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥ê¥º¥à¡¢¸åÈ¾¤ÎÍî¤ÁÉý¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£Àï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÍèµ¨¤«¤é¤Ï£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¡£¤Þ¤À¼Ò²ñ¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¡¦¶úËÜÄ®½Ð¿È¡£¹â¹»¤«¤éÂçºå¤Ë½Ð¤¿¤¬Â´¶È¸å¤ÏÅìµþ¤Ë½»¤àÍ½Äê¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²È»ö¤È¤«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯¤¯¤é¤¤°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥Õ¥¦¥¿¤â¡×¤È°¦¸¤¤Î¥Õ¥¦¥¿¡ÊÍº¤Î¥·¡¼¥º¡¼¡Ë¤â¶¦¤Ë¾åµþÍ½Äê¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅØÎÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¡¢£´·î°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¡×¤À¡£¡Ö¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¥×¥í¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¥µ»ÎÏ¤â¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥á¥À¥ë¤¬¤È¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¡£¡Ê¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡¢¡ÀÑ¿å²½³Ø½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£´·î¤ËÁÏÉô¡£Îý½¬µòÅÀ¤ÏÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ï£²£±¡¢£²£³Ç¯Í¥¾¡¡£¥Á¡¼¥à¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¥»¥¥¹¥¤¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º¡×¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¡¢°ìÊâ°ìÊâÁ°¿Ê¡ª¡×¡£´ÆÆÄ¤ÏÌî¸ý±ÑÀ¹»á¡Ê£´£µ¡Ë¡£Éô°÷¤Ï¸½ºß¡¢£±£³¿Í¡££²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤Î¦¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î¿·Ã«¿ÎÈþ¡Ê£³£·¡Ë¤ä£²£µÇ¯ÅìµþÀ¤Î¦£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î»³ËÜÍ¿¿¡Ê£²£µ¡Ë¤éÆüËÜÂåÉ½¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¡£¼ç¤Ê£Ï£Ç¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÀ¤Î¦¥Þ¥é¥½¥ó¶â¤ÎÎëÌÚÇîÈþ¡¢£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¶â¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤é¡£
¡¡¢¡£Ô£×£Ï£Ì£Á£Ð£Ó¡¡£Ô£Ã¡Ê¥È¥¥¡¼¥é¥Ã¥×¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¡£²£°Ç¯£±·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿Í¼ï¡¦ÀÊÌ¡¦½êÂ°¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Î¦¾å¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¡£ÃË»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î²£ÅÄ¿¿¿Í»á¤¬ÂåÉ½·ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ä¸ÞÎØ¤ËÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÀï¤¦¡É¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£½÷»Ò¤ÏÀÑ¿å²½³Ø¤Î¿·Ã«¿ÎÈþ¡¢ÌÚÂ¼Í§¹á¡¢ËÎÉôÍö¤é¤¬½êÂ°¡£