¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ºå¿ÀÃíÌÜ¤Îº¸ÍãÏÈ¡¡22ºÐ³°Ìî¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡¡Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤¢¤ë¡×
Á°Àî¤Ïº¸ÍãÁè¤¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Æ£Àîºå¿À¤Î½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤¬¥ª¥Õ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Ï1¡Á5ÈÖ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅ´ÊÉ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¸Ç¤á¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÍ··â¸õÊä¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë²ÝÂê¤òËä¤á¤ëÀïÎÏÊä¶¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡Úºå¿ÀÏ¢ÇÆ¤Î¾ò·ï¡Ûº£Ç¯¤Ï8·î¤ËÍ¥¾¡︎¡ÖÍ£°ì¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡ª¡×¹âÌÚ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Éºå¿À¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©¡É¡Ú¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¡¢Î©ÀÐÀµ¹¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃù¶â¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿ºå¿À¤Î2026Ç¯ÅÙÉÛ¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï1·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Úºå¿ÀÏ¢ÇÆ¤Î¾ò·ï¡Ûº£Ç¯¤Ï8·î¤ËÍ¥¾¡!?¡ØÍ£°ì¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë!!¡Ù¹âÌÚ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Èºå¿À¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©¡É¡Ú¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤Îºå¿ÀÉÛ¿Ø¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤ÎÎ©ÀÐ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÂ¤âÂ®¤¤¡×¤È½ÓÂ¤Ë¤âÃíÌÜ¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦µ´¤Ë¶âËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Á¡¼¥à¹½À®¤Ç¡Ö°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿µß±ç±¦ÏÓ¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤Èº¸ÏÓ¡¢µÚÀî²íµ®¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤³¤ÎÅÀ¤ÏÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïºòµ¨¡¢53ÅÐÈÄ¡¢50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢9¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î0.17¤òµÏ¿¡£Æ±¤¸¤¯µÚÀî¤Ïºòµ¨¡¢12µåÃÄºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë66ÅÐÈÄ¡¢46¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.87¤È¤³¤Á¤é¤â°Û¼¡¸µ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë2¿Í¡¢ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤Îµß±çÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Å´ÊÉ¤ÎÉÛ¿Ø¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸ÍãÁè¤¤¤Ë¤â¹âÌÚ»á¤Ï¸ÀµÚ¡£Í··â´Þ¤á¡¢ºòµ¨¸Ç¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎ©ÀÐ´Þ¤á¡¢Á°Àî±¦µþ¡¢¾®Ìî»ûÃÈ¡¢¹â»ûË¾Ì´¤Ê¤É¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Á°Àî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Á´Á³¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢³«ËëÅö½é¤ÏÀª¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5·î¤ËµÞ¼ºÂ®¤·¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¤½¤Î¸å¤â¾º³Ê¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£69»î¹ç¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.246¡¢15ÂÇÅÀ¤ÈÁ°Ç¯ÅÙ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÎ©ÀÐ¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÎ©ÀÐ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¤¤¤¤è¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á°Àî¤¬Äê°ÌÃÖÁè¤¤¤ËÎ×¤à¤Ë¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÎ©ÀÐ´Þ¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤ÇÁêÅö¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡¡ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃßÀÑÈèÏ«¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê»öÂÖ¤âµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¿§¡¹¿À·Ð¤ò»È¤¦¡¡´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Êºî¶È¡×¤ÈÎ¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Ç¯Í¥¾¡¤·¤¿¤é3Ï¢ÇÆ¤¢¤ë¡×¤È¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢²«¶â»þÂå¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»ØÅ¦¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÆ£Àîºå¿À¤¬º£Ç¯¤â¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ë¤Î¤«¡£2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]