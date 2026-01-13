オリックス・宮城大弥投手（２４）が１２日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。プライベートでは昨年末に同学年で自身と同じ沖縄出身の一般女性と結婚。チームの優勝に貢献し、新妻を連れてのＶ旅行実現へ意気込みを見せた。

新妻をＶ旅行へ連れて行きたい。まず狙うは２０２３年以来のリーグ優勝。「今いるメンバー全員で優勝を目指してみんなでハワイに」。昨年末に結婚した宮城が優勝旅行実現へやる気だ。

実は優勝旅行未経験の左腕。チームは２１年からリーグ３連覇。ただ２１、２２年は新型コロナウイルスの影響で自粛。２３年はハワイへのＶ旅行が実施されたものの宮城は欠席だった。「残って練習した方が自分のためかと…。ちょっと後悔しました」。行けば良かったと、今は未練を残している。

シーズンではフル回転の覚悟。２５年まで２年連続開幕投手。今年も大役を務めるつもりだ。加えて３月開催のＷＢＣの侍ジャパンメンバー入りにも期待。「開幕（投手）もそうですし、ＷＢＣもチャンスがあるなら出たい」。自身３年連続開幕投手と２大会連続ＷＢＣ出場に照準を定める。

快晴の空の下で気持ちよさそうに左腕を振った。この日のキャッチボールでは低く強い球筋のボールを投げ、順調な調整ぶりを披露。「優勝した際は、（Ｖ旅行で）おいしいものを（皆に）食べてほしい」。２６年は獅子奮迅のピッチングで家族や周囲をハッピーにさせる。