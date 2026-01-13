▼4着バルセシート（北村友）直線は外から、いい脚を使ってくれた。一定のリズムで走れて、もう少し器用なレースができるようになれば。

▼5着モノポリオ（ルメール）反応は鈍いけど距離はマイルがいい。いい競馬をしてくれた。

▼6着エイズルブルーム（池添）ここ2走の内容からテンに置かれる感じだったので、スタートから出して行ったら力んでしまった。最後はいい脚を使ってくれたので重賞でも、やれる力がありますね。

▼7着フォルナックス（西村淳）右にもたれてしまいました。

▼8着ファニーバニー（鮫島駿）行く気を見せたし（今日は）インで前有利の馬場だったのでハナヘ。マイルの距離は長いと思います。

▼9着ディアダイヤモンド（武豊）まだ非力な感じ。ボコボコした馬場を気にしていたね。

▼11着カクウチ（藤岡）凄く乗りやすい。いい形で回って来ることができたけど最後まで（脚が）持続しなかった。

▼12着トミーバローズ（坂井）道中で少し不利がありました。自己条件なら頑張ってくれると思います。

▼13着クールデイトナ（吉村）これといった敗因は分かりませんが、馬場とコースが合っていない感じでした。

▼14着プレダトゥール（亀田）道中、思った以上にポジションを取れたけど（重賞だと）なかなか脚をためることができなかった。距離はもう少しあってもいいと思います。

▼15着フレイムスター（高杉）スタート直後に挟まって、スムーズに運ぶことができませんでした。

▼16着ルートサーティーン（岩田康）馬は凄く良くて冷静に走れていた。パワーがついてくれば。