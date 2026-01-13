新庄監督をビビらせる！阪神のドラフト1位・立石（22＝創価大）が、早くも今春初の対外試合となる2月8日の日本ハム戦（名護）を見据えた。新人合同自主トレ第2クール最終日も順調な調整ぶりを披露。目標とする開幕1軍へ向けて鮮烈デビューを思い描いた。

「（阪神は）“立石がいると怖いな”という発言を、いつかしてもらえるようになりたい」

「BIGBOSS」との縁はあった。昨年10月23日のドラフト会議では日本ハム、広島を含む3球団が競合。世代No・1スラッガーの獲得を目指して新庄監督、新井監督、藤川監督による抽選の末に阪神が交渉権を獲得した経緯があった。「一度はお会いしてみたいと、誰もが思う人。（可能なら）自分に生きるような質問をできれば」。現役時代の華やかなプレーに魅了された若虎は対話を熱望。憧れを抱く監督率いる日本ハムが“初陣”の相手だ。何度も甲子園を沸かせた猛虎OBの前であいさつ代わりの一打を放ち、アピールする覚悟だ。

さらに対戦を熱望する相手もいる。それは創価大の9学年先輩である田中。「（田中）正義さんと対戦できたらうれしい」。実は野球への真摯（しんし）な取り組みや心構えなどを参考にしてきた存在。ドラフト前、あいさつを交わした際には「待っているよ」と声をかけてもらったこともある。3年連続で2桁セーブを記録している好右腕との対決が実現し、仮に一発を放つことができれば2桁本塁打へ向けた大きな試金石にもなる。

「試合に出る機会があれば、結果を出すチャンスになる。緊張もあると思うけど、恐れずに結果を残しにいきたい」

自らの力を認めてくれた球団との一戦。恩返しの舞台はグラウンドだ。期待の黄金ルーキーは臆することなく、相手に立ち向かう。（松本 航亮）