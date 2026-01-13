元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレントの松村沙友理（33）が11日放送のTBS系「坂上&指原のつぶれない店」に出演。12月に結婚と第1子妊娠を発表したばかりだが、産休前に人気のアルバイト企画に登場し元気な姿を見せた。

松村は北九州発祥の大人気うどん店「資さんうどん」の新規オープン神奈川・藤沢湘南台店でアルバイトをすることに。1日の来客数なんと1300人だが、松村は「めっちゃ元気です。さゆりんご、ママりんごになります！キュルーン」と語り「働くのが大好きなので、子どもの分もパワーアップしてその分働きたいと思います！」と元気いっぱい。

今回は体調を考慮し、1時間に1回休憩を入れると説明され、松村は笑顔で接客、タブレット注文の説明、配膳、厨房ではおでん係、大混雑となったレジにヘルプにも入り、クーポンやポイント処理も落ち着いて処理していった。

また、まかないでは、うどん、おでん、ミニカツとじ丼、牛・大海老天とじ丼、ミニぼた餅を完食。その後も店の司令塔「デシャップ」も体験。無事にアルバイトを完走した。

スタジオで松村の活躍VTRを見ていたヒロミも「本当に彼女は天才だね。（出産後）また帰ってきたら、凄いことになりそうだね」と感心していた。

松村は昨年12月3日に自身のインスタグラムで「ご報告私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と妊娠を伝えた。本紙取材によると、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員。約2年の交際期間を経てのゴールインとなった。