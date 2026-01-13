「阪神新人合同自主トレ」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

南国・沖縄で鮮烈な輝きを放つ！阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１２日、今春キャンプ初の対外試合となる２月８日の練習試合・日本ハム戦（名護）出場に意欲を示した。「もちろん試合に出る機会があったら、早速結果を出すチャンスだと思っています」と腕をまくった。

昨秋のドラフト会議では、新庄監督率いる日本ハムからも１位指名を受けた。ただ、プロに入れば別チーム。「プレーヤーとしては相手ってなるわけなので。いつか『立石がいると怖いな』っていう発言をしてもらえたら、自分はうれしいなと思います」と敵将の前でインパクトを残す姿を思い描いた。

かつての虎のプリンスは、今や球界きっての人気者。「盛り上げ役というのを感じますが、一つ一つの技術が高いというか。結果を残されてメジャーにも行っている方なので」と尊敬の念を抱く。さらに日本ハム・田中も大学の先輩にあたり、「正義さんと対決できたらうれしい」と創価大対決も心待ちにした。

ＳＧＬでの新人合同自主トレは、第２クールが終了。「緊張の方が勝つとは思いますが、せっかく１月からいっぱい練習しているわけなので。恐れず、結果を残しにいきたいなと思います」と約１カ月後の練習試合を見据えた。着々と準備を整え、新庄監督から最大級の褒め言葉をもらう。