「阪神新人合同自主トレ」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

岡山の韋駄天（いだてん）はオレだ！！阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１２日、幼なじみであるヤクルト同２位・松川（城西大）の“挑戦状”に受けて立つ構えを示した。

「（記事は）見ました（笑）。この世界に入ったからには、一緒に成長していくライバルとしてやりたい」

快足が売りの２人はともに岡山出身で実家は自転車で約５分の距離。吉備小では庭瀬シャークスのチームメートだった。松川が１１日に盗塁王争いについて「負けたくない」と発言。岡城も「お互いに主力として出られたら盗塁数は勝ちたい」と力強く宣言した。

大学時代に記録した５０メートル走のタイムは岡城が５秒８２で、５秒８８の松川をわずかにリード。ただ、「スタートや盗塁の技術そのものは松川の方がうまい」と友をたたえる。快足を最大限に生かすためにも「近本さんだったり、良い先輩がすぐ近くにいるので、積極的にお話を聞きたい」とスペシャリストたちから極意を吸収していくつもりだ。「まだまだ成長していかなきゃいけない」。互いの存在を刺激に、プロの世界を駆け抜けていく。