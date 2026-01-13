無印良品のインナーが進化♡二重ガーゼドットドビーで心地よい毎日

毎日を心地よく過ごすために、肌に直接触れるアイテム選びはとても大切。無印良品から、オーガニックコットン100％の二重ガーゼを使用した「二重ガーゼドットドビー」シリーズが登場します。やわらかさと軽やかさを兼ね備えた素材は、リラックスしたいおうち時間にぴったり。インナーからルームウェアまで揃うラインナップで、自然体の心地よさを楽しめます♡

二重ガーゼドットドビーの魅力

やわらかな二重ガーゼ生地をベースに、ドビー織りで凹凸のあるドット柄を表現。オーガニックコットン100％ならではの通気性と、肌なじみのよさが特長です。

軽やかな立体感が加わることで、シンプルながらも上品な印象に仕上がり、日常にそっと寄り添う素材感を楽しめます。

HARIBO×フェイラー初共演♡大人可愛いゴールドベアコラボ全10種を解説

ルームウェアとインナー4型

婦人二重ガーゼドットドビー長袖パジャマ



ブラウス仕立てのトップスは、袖口カフス裏にゴム入りで家事の際も快適。テーパードシルエットのパンツで動きやすさにも配慮されています。

婦人二重ガーゼドットドビーロングカーディガン



軽やかなカシュクールデザインで、ワンピースとしても羽織りとしても使える2WAY仕様。両脇ポケット付きで、ちょっとした外出にも便利です。

婦人二重ガーゼドットドビータンクトップ



ふんわりとしたシルエットで、肌に密着しないさらりとした着心地。インナーとしてもトップスとしても活躍します。

婦人二重ガーゼドットドビーゆったり締め付けにくいショーツ



締め付け感を抑えた設計で、就寝時や暑い季節も快適。ゴム部分を生地でくるみ、やさしい履き心地に仕上げています。

発売日と販売情報

「二重ガーゼドットドビー」シリーズは、12月22日(月)より順次、全国の無印良品とネットストアで発売。環境や生産者に配慮したものづくりを大切にする良品計画ならではの視点が詰まったシリーズです。

やさしさに包まれる毎日へ

無印良品の「二重ガーゼドットドビー」シリーズは、素材のよさを生かしたデザインで、心も体もリラックスできるアイテムばかり。インナーとして、ルームウェアとして、暮らしの中に自然と溶け込みます。

おうち時間をより快適に、自分をいたわる一着として取り入れてみてはいかがでしょうか♡