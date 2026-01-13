PXGの“ゼロトルク系”パターを鹿又が徹底解剖！ネック形状がほかとは違う！

今年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。

人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！

【PXG】ネック形状がほかとは違う！「普通のパター」に近い感覚で打てる

PXGのゼロトルク系パターは、他メーカーと比べて早いサイクルで開発を進めています。１番の特徴はネック形状です。ほかのゼロトルク系パターは、シャフトがヘッドの重心に近い位置に挿さっています。

PXGの「ALLAN」と「BAT ATTACK」もアドレスした（上から見た）ときは、シャフトの向きがヘッドの重心に向いていますが、ネック部分を曲げることによって従来のパターに近い形状と見た目にしています。

今回試打した２モデルのヘッド内部は中空構造になっているのですが、空洞部分に独自のポリマーを内蔵することによって適度なやわらかさがある打感になる。距離感がとても合わせやすかったですね。他メーカーのゼロトルク系パターが合わなかった人でも「PXGなら合う」というゴルファーも多そうです。

他メーカーのゼロトルク系パターに違和感がある人にオススメです

BAT ATTACK

フェースにピラミッドフェースミーリングを施したことで、

打感と転がりのよさにもこだわった

【SPEC】

●ロフト角／5度（実効ロフト3度）

●ライ角／70度

●長さ／33～38インチ

●価格／8万1400円

ALLAN

中空ボディとアルミニウム素材によってヘッドの重さを抑えつつ、

浅めのウェイト位置が操作性を高めている

【SPEC】

●ロフト角／5度（実効ロフト3度）

●ライ角／70度

●長さ／33～38インチ

●価格／8万1400円

PXG独自の「Sホーゼル＆ゼロトルク設計」。

このホーゼルによって実効ロフト角は一般的なパターと同じ3度になる

いかがでしたか。PXGのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール