PXGの“ゼロトルク系”パターを鹿又が徹底解剖！ネック形状がほかとは違う！
今年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。
人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！
【PXG】ネック形状がほかとは違う！「普通のパター」に近い感覚で打てる
PXGのゼロトルク系パターは、他メーカーと比べて早いサイクルで開発を進めています。１番の特徴はネック形状です。ほかのゼロトルク系パターは、シャフトがヘッドの重心に近い位置に挿さっています。
PXGの「ALLAN」と「BAT ATTACK」もアドレスした（上から見た）ときは、シャフトの向きがヘッドの重心に向いていますが、ネック部分を曲げることによって従来のパターに近い形状と見た目にしています。
今回試打した２モデルのヘッド内部は中空構造になっているのですが、空洞部分に独自のポリマーを内蔵することによって適度なやわらかさがある打感になる。距離感がとても合わせやすかったですね。他メーカーのゼロトルク系パターが合わなかった人でも「PXGなら合う」というゴルファーも多そうです。
BAT ATTACK
【SPEC】
●ロフト角／5度（実効ロフト3度）
●ライ角／70度
●長さ／33～38インチ
●価格／8万1400円
ALLAN
【SPEC】
●ロフト角／5度（実効ロフト3度）
●ライ角／70度
●長さ／33～38インチ
●価格／8万1400円
いかがでしたか。PXGのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！
試打･解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝ジャパンゴルフスクール