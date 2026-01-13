Ä«Çµ»³¡Ö¹¬¤»¡×545Æü¤Ö¤êËëÆâÇòÀ±¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸µÂç´Ø¤ËÂçÀ¼±ç
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê2ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î12Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡º¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢9¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËËëÆâ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä«Çµ»³¤¬¿·ÆþËë¤Î±©½Ð»³¡Ê¤Ï¤Ä¤ä¤Þ¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¡¢½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£ËëÆâÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï545Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£¹¶¤á¤ÎÁêËÐ¤Ç¸µÂç´Ø¤ÎÃÏÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÊ¿Ëë¡¦°ì»³ËÜ¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤â¾®·ë¡¦²¦Ë²¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«Çµ»³¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«·Î¸Å¤ÇÆþÇ°¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë±©½Ð»³¤Î¤â¤í¼êÆÍ¤¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£ÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¹ë²÷¤Ë´ó¤êÅÝ¤·¡ÖÆâÍÆ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¤¤¤ÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¡£Ì©Ãå¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£½½Î¾¤À¤Ã¤¿Àè¾ì½ê½éÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê3ÆüÌÜ°ÊÍè545Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËëÆâ¤Ç¤ÎÇòÀ±¡£9ËÜ¤Î·ü¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÎÇï¼ê¡¢À¼±ç¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¹¬¤»¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âç´Ø¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¡Ë¤¬NHK¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£Ä«Çµ»³¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡£²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¤«¤é»°ÃÊÌÜ¤Ë2ÅÙÅ¾Íî¤·¡¢¤È¤â¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö»°ÌòÉüµ¢¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¡ÊºÆÆþËë¤Ï¡Ë¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡£ËþÂ¤»¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ËÈÖÉÕ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤ª¤´¤ê¤äËý¿´¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º½éÆü¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÇòÀ±¡¢Ï¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¡£31ºÐ¤Î¸µÂç´Ø¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éËëÆâ¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£