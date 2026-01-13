TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時5分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 13日05:05時点

佐渡では、13日昼前から13日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■三条市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■柏崎市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■新発田市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■小千谷市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■加茂市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■十日町市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■村上市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■糸魚川市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■妙高市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■五泉市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■上越市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■佐渡市
□暴風警報【発表】
　13日昼前から13日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　13日夕方
　風向　西
・陸上
　最大風速　23m/s

■魚沼市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■南魚沼市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■胎内市
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■阿賀町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■湯沢町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■津南町
□なだれ注意報
　13日にかけて注意

■関川村
□なだれ注意報
　13日にかけて注意