【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 13日05:05時点
気象台は、午前5時5分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。
佐渡では、13日昼前から13日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■佐渡市
□暴風警報【発表】
13日昼前から13日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 13日夕方
風向 西
・陸上
最大風速 23m/s
■魚沼市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
13日にかけて注意