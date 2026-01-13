杉咲花＆成田凌「おちょやん」夫婦役から恋人役に 5年前に交わしていた会話実現「妙な小っ恥ずかしさがあったんですけど」【冬のなんかさ、春のなんかね】
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の杉咲花、俳優の成田凌が10日、都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（よる10時〜／14日スタート）の第1話完成披露試写会・トークセッションに、共演の内堀太郎、メガホンをとった今泉力哉監督が出席。再共演について語った。
【写真】杉咲花、胸元ざっくりコーデ披露
本作は、杉咲演じる主人公・⼟⽥⽂菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。
一足早く第1話を観た感想を求められた杉咲は「なんか…ポケットに忍ばせて誰にも見えないところでそっと撫でていたくなるような、そんなドラマになっている気がしました。手前味噌ですけど私はすごく好きだったし、こんなドラマが見たかったなと思いました。うれしかったです」と声を弾ませ、「すごく個人的な、勝手な恋愛の話だと思うんですけど（笑）、でもとても切実な悩みをそれぞれの登場人物が抱いていて、そんな時間をじっくり贅沢に描いていて、こんなドラマはなかなか観られなかったんじゃないかなって自分でも思いました」と吐露した。
また、撮影現場でのエピソードを聞かれた杉咲は「現場がとってもすてきで、劇的なこととは対極にあるような、本当に平穏な時間こそを大切に、一瞬も逃さずに撮ってやるぞっていう気概に溢れている現場で、でもすごく穏やかな空気感で、毎日現場に行くのが楽しみだし、日々“こんなドラマの撮り方があるんだな”って胸を打たれるような日々だったんですけど、 今泉さんの繊細さは唯一無二で、0.1ミリ単位、0.1秒単位で、いろいろな調整を重ねながら、呼吸とか間とか…」とコメントすると、今泉監督は「ディスですか？」と尋ねて会場の笑いを誘い、杉咲は「ちょいディスです。嘘です（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑いつつ、「（ドラマ撮影で数ミリ、数秒の調整は）今まで見たことがない光景なんですけど、それによって大きく深みが増したり、何かが間違いなく変わる面白さがあって、いつもすごく楽しいです」と笑顔で語った。
さらに、杉咲と成田はNHK朝の連続テレビ小説「おちょやん」（2020年〜2021）で夫婦役を演じたが、今回、“現在の彼氏”を演じる成田は、杉咲と再共演した心境を聞かれると「数年前、1年間毎日一日中一緒に撮影していたので…。でも今回は全然違う役柄で、なんというか特に言うこともない…」ともごもごして笑わせつつ、「言わなくてもわかることがたくさんあるっていうことが言いたかったんです（笑）。別に言いたいことがあれば何でも言えるし。久々に会って、それこそ最初のコインランドリーのシーンで本当に何年かぶりに会ってお芝居するから、普通に照れてるみたいな時間になっちゃってると思います。それは本当の初対面よりもテレビドラマとしての初対面に1番近い状況になったかもしれないなというのはあるかもしれないです」とコメントした。
杉咲は「なんか妙な小っ恥ずかしさがあったんですけど（笑）、でも、それこそ朝ドラが終わって『次に共演できるのは5年後ぐらいなんじゃないかな』みたいな話を2人でしていて、本当に5年経ってこんな機会がやってきたので、すごいうれしいですね」と目を輝かせた。
加えて、内堀も杉咲と共演しての感想を求められると、今泉監督は「たくさん殴られたり叩かれたりしていました」と明かし、内堀が「あ、でもちゃんと痛く叩いてくれるから。（手加減しちゃうとか）あるじゃないですか。“嬉しい”って言うと変なんですけど、（痛い）演技をしなくていいのでやりやすいです」と感謝すると、杉咲は「これから痛いことがあったら言ってください（笑）。すみませんって思って（笑）」と苦笑し、内堀は「全然大丈夫です！」と語った。
そして、今泉監督が「実際に撮影現場はどうですか？」と尋ねると、杉咲は「衝撃的なのが、脚本を書かれたのは今泉さんなんですけど、書いた内容とか演出した内容を今泉さんが全然覚えてなくて、私たちがト書きとか読んで、イメージを膨らませて、ある回で、私が“相手の話を聞く前に何かを察してニヤニヤする”っていうト書きがあって、それ通りに演じたつもりだったんですけど、今泉さんがパッときて『なんでニヤニヤしてるの？言うこと分かっちゃってる人みたいだからニヤニヤしないで』って言われたんですね。『ト書きに書いたの今泉さんですよね！』っていうことが起きました」と告白して会場を沸かせ、今泉監督は撮影現場では脚本は見ず、芝居を見て演出をつけているそうで、よくそういうことが起こるそうで、杉咲は「それ（脚本）はすべてじゃないというか、入り口も出口も決まっていないというか、現場で起きたことを尊重してくださったり、アイディアを取り入れてくださる方で、すごく楽しいです」とフォローを忘れなかった。
なお、岡山天音は体調不良により同イベントを欠席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
