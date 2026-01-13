1月13日放送の「相席食堂」は、2026年に還暦を迎える年男の相席旅をお届けする。

三重県多気郡多気町にやって来た還暦を迎える年男は、ユニークなキャラクターで人気を博したボビー・オロゴン。６年前にいろいろあって、テレビ出演は減ったが、現在は主に投資家として活躍している。

力の神様を祀る佐那神社から旅をスタートしたボビーは、畑で作業中の柿農家さんと相席。「儲かんのか？」と単刀直入に聞き、投資話を持ち掛けるなど、ボビーらしさは相変わらず。

折しも、町は年に一度の“おいないまつり”の真っ最中。商工会の会長さんが始めたフードフェスティバルで、会長さん自ら、テレビドラマにもなった“高校生レストラン”に案内してくれる。そんなボビーが目をつけたのは、メインイベントのアームレスリング大会。手ではなく、腕を組んで力を競うという。１０人の力自慢が参加する男性部門にボビーも飛び入り参加。「勝負になったら、オレ、燃えるよ？」という言葉どおり、トーナメント荒らしに！ 番組の評判まで落としそうなヒールっぷりに大会サイドがまさかのクレーム！ そんなボビーが鬼に退治される！？

この日は他に、囲碁将棋の根建太一が芸能界最強のファイターを目指す新企画「世界の格闘技相席」がスタート！ ベトナムの国家無形文化遺産の総合武術「ボビナム」を学ぶ！ 根建がまさかの大号泣！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。13日（火）は、よる11時16分スタート。TVerでも無料配信。

