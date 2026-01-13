“Ｖ打線斬り”で今年もインパクトを残す。阪神・工藤泰成投手（２４）が１２日、春季キャンプ初実戦となる２月７日の紅白戦（宜野座）で佐藤輝や森下ら主力と対戦することに意欲を示した。

「中継ぎの枠も限られてますし、勝ち抜かないといけない。阪神打線はセ・リーグ１位。そこを抑えないとパ・リーグ１位は抑えられない、日本一になれないので」

寒風吹きすさぶ１月から最高峰の舞台を思い描いていた。昨季は１８試合に登板も１軍定着とはならず。２年目の今季はフル回転して、リーグ連覇と雪辱の日本一に貢献するべく「良いスタートを切るために、早い段階で仕上げていけたら」とキャンプ序盤から存在感を示すつもりだ。

昨春は２月１６日の広島との練習試合（宜野座）で１５８キロを記録するなど鮮烈デビューを飾ると、実戦９試合を無失点とアピールに成功し、育成入団から支配下＆開幕１軍を勝ち取った。「気持ちだけで去年はやってしまったので、しっかり技術も身につけて考えながらできたら」。南国で進化した姿を見せ、し烈な中継ぎ争いを制す。