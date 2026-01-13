1月14日から日本テレビ系で放送がスタートする水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第1話完成披露試写会・トークセッションが1月10日に都内で行われ、杉咲花、成田凌、内堀太郎、脚本を兼任する今泉力哉監督が登壇した。

本作は、主人公の土田文菜（杉咲花）が、今の恋人と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返る、「考えてしまう人」のためのラブストーリー。

第1話上映後ということから、登壇者それぞれ第1話の感想を語ることに。杉咲が「個人的で勝手な恋愛の話だと思うんですけど、でもとても切実な悩みをそれぞれの登場人物が抱いていて、そんな時間をじっくり贅沢に描いている……。『こんなドラマが観たかったな』と思えてうれしかったです」と語ると、成田も「観る人の環境下で観方も変わると思います。確かにこんなドラマが観たかったし、あっていい。毎週“無料”で観られるのも贅沢だなと思いました」と会場の笑いを誘った。

今泉作品の常連である内堀も「『これをゴールデンのドラマで!?』、『こんなドラマってなかったよな』というのが最初の印象です」と同調。劇中にある杉咲が内堀を叩くシーンが話題に及ぶと「（時折、こうしたシーンでは手加減されることもあるが、杉咲は）ちゃんと痛く叩いてくれるんです。『うれしい』と言ったら変ですけど、本当に痛いから演技をしなくていい。それがやりやすかったです」とユニークに振り返った。

杉咲と成田の共演は、2020年放送のNHK連続テレビ小説『おちょやん』以来となる。成田が「（当時は）1年間、毎日一緒に撮影をしていました。今回はまったく違う役柄なんだけど、（杉咲とは）なんでも言えるし、言わなくても分かることがたくさんある。冒頭のシーンでは、何年かぶりに会って芝居をするから照れちゃって」と語ると、杉咲も「朝ドラが終わったとき『次に共演できるのは5年後くらいじゃないか』という話をしていて。本当に5年経ってこんな機会がやってきたので、すごくうれしい」と再会を喜んだ。

今泉監督は、そんなキャスト陣が「リスペクト」を持って撮影に臨んでくれているとしながら、「万人が共感できる話ではないのかもしれません。ここにいるお客さんの誰か一人でも『隣にいる人はこの感情が分からないかもしれないけど、自分は知ってる』とか。そういったところの共感につながればいいなと思っています」と想いを述べた。第1話については、杉咲と成田のやりとりを絶賛。「（あるシーンで）気まずい時間があるじゃないですか。あの目線のやりとりすごくないですか？ あんなことできる？」と笑いを誘いつつ「あれ、多分めちゃくちゃ難しいと思うんですけど、改めて観たらすごく絶妙なことをしていました」と俳優陣の繊細な演技を称えた。

杉咲からは今泉監督との意外な舞台裏も明かされた。「（今泉監督は）書いている内容や演出した内容をまったく覚えていない」という。ト書きに「話を聞く前に何かを察してニヤニヤする」とあったため、その通りに演じたところ、今泉監督から「なんでニヤニヤしてるの？」と注意されたと回顧。客席が爆笑に包まれるなか、今泉監督は「よくないことですけど、脚本は勢いで書いているので覚えていなくて……。いざ現場で見ると『そうじゃないな』と思うことがあるんです」と恐縮しながら弁明した。もちろん杉咲も「不服だ」というわけではなく「入口も出口も決まっていないというか。現場で起きたことを尊重し、アイデアを取り入れてくださるので楽しいです」と全幅の信頼を寄せた。

最後に杉咲は「今、人にはなかなか理解してもらえない、ごくごく私的で勝手な葛藤だったり、苦しみだったり、世の中にまだ浸透していない悩みだったり、優しい人が優しすぎるがゆえに感じてしまうような『ささくれ』のような痛みだったり……。そんなどこかにいるかもしれない一人ひとりに向けて作られたドラマだと思います。その一人がこの劇場にいる誰かや、テレビの向こう側にいる誰かだったらいいなと願っています」と寄り添うようなメッセージで締めくくっていた。

（文＝浜瀬将樹）