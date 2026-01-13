童顔グラマラスの韓国美人ゴルファーが大人気！新スポンサー契約に「活躍したい」と満面笑顔

韓国女子ゴルファーのアン・ソヒョンと男子ゴルファーのオク・テフンが、歯科医療ソリューション企業ミニッシュテクノロジーと公式スポンサー契約を結んだ。

【写真】童顔でグラマラス…アン・ソヒョンの圧巻スタイル

1月5日、ソウル江南区彦州路のミニッシュ歯科病院本館14階ラウンジでスポンサー協約式が行われ、アン・ソヒョンとオク・テフンが公式スポンサー契約を締結した。両選手は2026年シーズン、ミニッシュテクノロジーのロゴパッチを付けたユニホームを着用して各大会に臨む。

アン・ソヒョン（左）、オク・テフン（右／写真提供＝ネクストスポーツ）

2013年にプロ転向したアン・ソヒョンは、安定した競技力と端正なルックスで高い人気を誇る一方、6年連続で社会的弱者層への暖房費支援を行うなど、フィールド外での社会貢献活動にも積極的に取り組んできた。今回の契約については、「歯の修復や口腔管理で高い評価を受けているミニッシュとご一緒できて本当にうれしい。国内だけでなく海外でも世界最高レベルと認証されている技術力を信頼している。ミニッシュの美しい歯で自信を持ち、2026年のKLPGAツアーで活躍したい」と意気込みを語っている。

オク・テフンは2018年からKPGAレギュラーツアーに参戦。2025年シーズンは上半期最後の2大会で連続優勝を飾り、下半期にも優勝を追加した。ジェネシスポイント、賞金ランキング、平均ストローク、最少ストロークの主要4部門すべてで1位となり、ジェネシス大賞を受賞。全20大会中10大会でトップ10入りを果たすなど、ツアーを代表するスター選手としての地位を確立した。

オク・テフンは「歯科修復ソリューションで世界に医療技術を輸出している誇らしい韓国企業、ミニッシュテクノロジーとご一緒できて非常にうれしい。昨年もミニッシュと縁を結んでから良い流れに乗ることができた。今年も世界最高の技術力の後押しを受け、優勝を重ねられるよう努力したい」と決意を示した。

左からアン・ソヒョン、オク・テフン（写真提供＝OSEN）

ミニッシュテクノロジーのカン・ジョンホ代表は、「昨年下半期にオク・テフンプロとご縁を結び、歯科修復ソリューションをはじめとする多様な口腔管理プログラムを提供して競技力向上に貢献できたことを嬉しく思っている。今年はオク・テフンプロとアン・ソヒョンプロの両名が、ミニッシュとともに国内を越えて世界の舞台で活躍できるよう、最大限の支援を行っていく」とコメントしている。