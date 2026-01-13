12日、北海道コンサドーレ札幌のキャンプが沖縄県金武町でスタートしました。



気温が上がり絶好のキャンプ日和となった午前の練習は、わずか1時間の中で水分補給以外ほとんど休憩は無し。短い練習時間の中でも負荷を掛け、ほとんどボールを使わずにサーキットトレーニングや

アジリティに特化したメニューを消化。





午後の練習はボールを使い、狭いスペースでパスを回す川井健太監督が目指すサッカーの片鱗が見られるメニューを行いました。約1か月後に迫ったJ2･J3百年構想リーグ開幕へ、まずは今週末に行われる浦和レッズとのトレーニングゲームへ体を作っていきます。中村桐耶選手Q.沖縄キャンプが始まったA.午前中からいきなりサーキット練習だったのでしんどかったです。4日後には浦和との対外試合も始まるし開幕が2月8日（日）といつもより1週間2週間早いのでいち早くコンディションを作っていかないといけない。Q.川井監督の印象A.鳥栖を指揮していた時に何度か対戦したことがあって、鳥栖は走る、切り替えが早いと強度があるチームの印象がすごいある。昨季J2の強度にやられた僕らに足りないところを補ってくれる監督だと思う。Q.2月から始まるハーフシーズン（J2･J3百年構想リーグ）の戦い方A.どう進んでいくのか探り探りだと思うが、公式戦がある以上僕らは一つ一つ勝ちにこだわる。ここで勝ち癖をつけて26‐27シーズンでJ1昇格に向けていい半年間にできるようにチームとしても個人としても取り組んでいきたい川井健太監督Q.初日の練習を見てA.スタートとしては天候に恵まれて選手たちも気持ちよく体を動かせたと思う。まずはチームというより個人にフォーカスをしてフィジカル面やメンタル面を作らないといけないので良いスタートは切れたんじゃないかと思う。Q.札幌の選手の印象A.対戦したこともありますし、一緒に戦った選手もいますし、初めての選手もいるんですけどそういう意味では一人一人の選手をこちら側が把握しないといけない中、全員準備をしてきた印象です。Q.最初の対外試合（vs浦和）に向けてA.まずはフットボールができる体にすること。焦っても仕方がないので、ここは順を追ってしっかり個人として良いフィジカル・メンタルを求めたいと思います。その成果が浦和戦かなと思います。Q.川井監督が目指すサッカーA.動きを止めない事。頭も体も攻から守、守から攻がぶつ切りにならない様に常にボールも人も動いていて、ピッチの外にボールが出ても頭は動いている、常に何かが動いているチームを求めて生きたい