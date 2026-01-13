宮崎県都城市で1次キャンプを行っているJ2新潟は12日、高城運動公園多目的広場でシュート練習や守備の連係など、初めてチーム戦術に取り組んだ。プロ2年目のMF笠井佳祐（23）は、体調不良で出遅れたことを感じさせない切れのあるプレーでアピール。今季はボランチでの定位置奪取を狙い、結果を求めていく。

毎回、トレーニングは船越優蔵新監督の「元気よくいこう！」という声掛けから始まる。11日から練習に合流した笠井は、その言葉通りに対人練習の守備では激しく当たり、攻撃では積極的にゴールを狙った。プロ1年目の昨季のキャンプは萎縮した部分もあっただけに「今年は自分自身を表現して、うまくなりたい。それに向かって毎日、積み重ねたい」と眼光鋭く語った。

プロとなって初めて迎えたこのオフは、地元の千葉県で友人や家族との時間を過ごしたが「毎日、体は動かしていた」と心肺機能の向上と筋力維持を意識。特に年明けからは午前、午後の2部制で自主トレを行い、持久走や坂道ダッシュなどのスプリント走といったメニューに取り組んで新潟に戻った。

「走りも余裕だろう」と自信を持ってキャンプに向けて最終的な準備を行おうとしていたところで暗転する。4日にインフルエンザで発熱。チームの始動日だった6日も寮で療養した。「（体力は）熱が出てチャラになった」と苦笑いしながらも、合流初日に1600メートル走を計測して「タイムはそんなに落ちていなかった」と一安心。「あとは上がっていくだけ」と見据える。

昨季はFW、サイドハーフでも出場したが、今季はJ1でも手応えがあったボランチを主戦場とするつもりだ。定位置奪取へ、戦術理解を深めながら持ち前の運動量と攻撃センスを生かして「ボランチでもアシストはもちろんゴールを狙っていける選手」を目指す。

同学年の小見洋太（J1柏）、稲村隼翔（J1FC東京）が昨季途中に移籍して寂しさも感じていた中で、同じ02年生まれの藤原優が加入し「同期が増えてうれしい」と喜び「いい刺激を与えながらやっていけたら」と切磋琢磨（せっさたくま）を誓う。J2から再出発し、チームを再建する上で若手の台頭は不可欠。存在をアピールする。（西巻 賢介）

○…興国高（大阪）から加入した松岡は、4日まで全国高校選手権に出場していたことを考慮されて笠井と同じく11日から合流。この日は全メニューを消化した後、笠井と共に他の選手が前日に行った2400メートル走に臨んだ。全てが初体験となる今キャンプについては「スピード感、強度も違うので、ついていくのに必死」と語るが「攻撃でも守備でも自分らしさをアピールしたい」と強い意欲を示した。