細胞内のタンパク質の動き、動画で撮影も…日本が開発先行「原子間力顕微鏡」

近年の顕微鏡の進化で、肉眼では観察できないナノ（１０億分の１）の世界が明らかになりつつある。

日本が技術開発で先行している原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）は、細胞内のタンパク質の動きや薬の成分が効く様子を動画で撮影することができる。ＡＦＭを生かした研究が盛んな金沢大学で話を聞いた。

１０億分の１の世界 動画で判明

「ちょっとかわいらしい感じでしょう」。古寺哲幸教授（ナノ計測学）が見せてくれたのは、ほとんどの生物が保有するタンパク質「ミオシン５」の動画だ。ＡＦＭで撮影したもので、２本の脚をハの字に開き、あたかも歩くように進んでいく。

ミオシン５は大きさが数十ナノ・メートルでウイルスより小さい。細胞内の物質輸送に関わっていることは知られていたが、その動きは「尺取り虫型」や「リニアモーターカー型」など諸説あった。「二足歩行型」との決定的な証拠を突きつけたのがＡＦＭで、古寺さんは２００８年、米国で開かれた生物物理学会で動画を紹介。「会場の参加者が息をのむ様子が伝わってきた」と振り返る。

ＡＦＭはナノレベルの観察に大変革をもたらしている。例えば開発者がノーベル賞を受賞したゲノム編集技術「クリスパー・キャス９」で、「はさみ」役の酵素がＤＮＡを切断する様子を撮影することに成功している。目の網膜にある物質「ロドプシン」が光を感知し、隣り合う分子のペアを変えている様子の撮影にも成功した。

古寺さんは「ナノレベルではタンパク質など多くの物質が活発に動いている。まさに『百聞は一見にしかず』だ」と話す。

高速撮影実現 世界で１２０台活用

ＡＦＭはスイスの物理学者らが１９８６年に開発した。

仕組みは次の通りだ。原子の間には引力や反発力の微小な力が働いている。これを感知する極小の針の先で物質表面の原子レベルの凹凸をたどり、形状を画像化する。ただし開発当時は１画像の撮影に１分程度かかり、動画にはできなかった。

この状況を打開しようと挑戦したのが安藤敏夫特任教授（ナノ材料化学）だ。地道に研究開発を続け、教え子の古寺さんとＡＦＭでの高速撮影に成功。０８年、１秒間に１０画像の撮影を可能にし、ミオシン５の二足歩行を捉えた。１０年には金沢大に設立されたバイオＡＦＭ先端研究センターの初代センター長に就き、今では１秒間に１００画像の撮影も達成した。

安藤さんらが開発したＡＦＭは現在、生体分子計測研究所（茨城県つくば市）が製品化しており、世界の研究機関や企業で約１２０台が活用されている。

花王（東京）は、洗剤に含まれる界面活性剤が繊維の表面でどのように作用して汚れを落としているかを撮影し、より洗浄力の高い商品の開発につなげている。富士フイルム（東京）は、半導体材料の表面形状を観察するために導入している。

同研究所の岡田孝夫会長は「日本のＡＦＭは世界に誇る唯一無二の技術だ」と胸を張る。

新薬発想の源泉

ＡＦＭは創薬にも役立つ。金沢大の小野賢二郎教授（脳神経内科学）は、アルツハイマー病など脳神経疾患向けの新薬の研究に活用している。

アルツハイマー病は脳内に異常なタンパク質「アミロイドβ（ベータ）」がたまって線維化することが原因とされる。小野さんはＡＦＭでアミロイドβが線維化していく過程を動画で明らかにした。さらに２３年には新治療薬レカネマブが天ぷらの衣のようにアミロイドβにくっつき、線維化を防ぐことを発見した。

小野さんは「動画は薬がどの場所でどのように機能しているかがよくわかる。新たな薬を考える際にアイデアの源泉になる」と動画の利点を強調する。