「地方にできることは地方に」というスローガンの下、長年にわたって地域の自主性を高める改革が行われてきた。

だが、人口減少と高齢化が進んだ今、小規模な市町村では、様々な業務を担う余裕がなくなりつつある。国と地方の関係はどうあるべきか、問い直す時期を迎えている。

政府は近く第３４次地方制度調査会を発足させ、市町村の業務の見直しに向けた議論を始める。職員の人手不足が深刻なところは、業務の一部を国や都道府県に移すことや、近隣の市町村で連携して対応することを検討するという。

調査会は２０２７年度までに具体策をまとめる予定だ。

市町村の業務は、国民健康保険の給付や要介護認定の審査、小中学校の管理運営、ごみ収集など住民にとって身近なものが多い。

これに加え最近は、商業施設などの撤退の影響を受けた「買い物難民」への対応や、単身の高齢者の孤独・孤立対策などの役割もこなすようになっている。

小規模自治体がこれだけの行政サービスを実施するのは、容易ではあるまい。市町村からは、介護の事務負担が重いといった声が出ている。市町村側の要望を聞き、人員に余裕のある都道府県に業務を委ねることを検討すべきだ。

多くの市町村はまた、専門知識のある職員の確保に苦労している。例えば鳥取県若桜町では、土木技師の職員を５年以上にわたって募集しているが、応募が１件もなく、一般職員が道路工事の管理などにあたっている。

山梨県では今年度、道志村で正規職員の保健師が不在となり、県から保健師を派遣した。こうした事例は増えていくだろう。

市町村同士で人材を融通しあう仕組みも考えたい。

行政のデジタル化を進め、業務を効率化することも大切だ。

１９９９年以降の「平成の大合併」に伴い、３２００以上あった市町村は約１７００に再編された。合併によって施設の統廃合などが進んだ一方、不便になった、という住民の声も多く、近年は合併の機運がしぼんでいる。

だが、国の推計によると、２０２０年時点で５２１ある人口１万人未満の市町村は、３０年後には７３７まで増えるという。こうした自治体が、自力では行政の機能を維持できなくなる恐れもある。

合併せざるを得ない場合には、住民に不利益が及ばないように工夫するとともに、丁寧に説明を尽くすなど、配慮が求められる。