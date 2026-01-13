偽情報などがＳＮＳ上で拡散し、国政、地方を問わず選挙の結果に影響を与えたとみられる事態が相次いでいる。

にもかかわらず、与野党は有効な対策を講じてこなかった。怠慢のそしりを免れない。

高市首相は、２３日召集予定の通常国会冒頭で、衆院を解散することを検討している。

衆院選でも偽情報が拡散するような事態となったら、その公正さに疑義が生じかねない。各党は当面の対策として、節度あるＳＮＳの活用を心がけることなどを申し合わせてはどうか。

選挙運動に関する与野党協議会の先月の会合で、複数の政党が、ＳＮＳの不適切な利用に法規制を設けるべきだと主張した。

具体的には、選挙期間中に限り、投稿者が閲覧回数に応じて利益を得られる仕組みを停止させる案だ。有権者が収益を上げようとして、真偽の不確かな情報を大量に投稿するのを防ぐ狙いがある。

協議会は一昨年１２月に設置された。この年の兵庫県知事選で真偽不明の情報が拡散し、選挙結果に影響を与えたとされる問題などが起きたことを踏まえたものだ。

だが、規制の是非を巡って各党の意見の隔たりは大きく、議論が停滞していた。新興政党の多くが、ＳＮＳ上の情報が知名度の向上に役立った、と考えていることが背景にあるのだろう。

規制の具体的な方法を巡って相違があるなら、与野党は、合意が可能な点から段階的に規制を設けるのも一案だろう。

与野党が手を拱（こまぬ）いている間に、事態は深刻さを増している。

昨年の参院選では、外国人が生活保護の受給で優遇されている、といった誤情報が拡散した。外国勢力による工作の可能性が疑われている。日本社会に分断を広げる狙いがあったのではないか。

投稿が不自然に拡散する事態も後を絶たない。民間の情報セキュリティー会社によると、参院選期間中、「ボット」と呼ばれるプログラムで自動的に投稿している可能性が高いアカウントが、約９４００件確認された。

あたかも特定の主張が世論全体の注目を集めているかのように、見せかける狙いがあるようだ。

過去には、「ウクライナより能登半島地震の被災者を支援すべきだ」という投稿が拡散したこともある。これはロシアの勢力が日本にウクライナ支援をやめさせようとした工作だと言われている。

外国勢力に民意が歪（ゆが）められるようなことがあってはならない。