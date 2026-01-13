【エルサレム＝福島利之】読売新聞のインタビューに１１日に応じたイスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領（６５）は、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」について「現状では成り立たない」と述べ、現実的でないとの認識を示した。

その理由について、２０２３年１０月のイスラム主義組織ハマスの奇襲を受けて「新しい現実がある」として、「イスラエルの安全を守り、テロが起きないよう保証しなくてはならない」と強調した。

■ハマスの襲撃と和平

ヘルツォグ氏はハマスの奇襲攻撃について、「私たちにとって目覚めであり、大きな衝撃だった」と振り返った。「イスラエル人に元に戻れと期待することはできない」と述べ、国際社会が後押しする２国家解決の実現は現状では厳しいとの認識を示した。

イスラエルは２０年、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）などアラブ諸国と「アブラハム合意」を結び、国交を正常化させた。この合意を踏まえ、ヘルツォグ氏は「まずは中東の隣人と、その次にパレスチナとの対話の道を見いだす」と述べ、パレスチナ問題の解決に取り組むのは、その後になるとの見方を示した。

■孤立と分断

ガザや周辺諸国との戦闘が２年にわたり続く中で、国際社会でのイスラエルの孤立は深まった。ヘルツォグ氏は「イスラエルへの憎悪が反ユダヤ主義の道具として使われている」との認識を示した上で、「私たちが経験した地獄をあなたたちは、まだ体験していない。どうか性急に断罪しないでほしい」と述べた。

また、イスラエル国内で深まる分断を巡っては「イスラエル人や社会は戦争の後遺症やトラウマ（心の傷）を負い、感情が表に出ている」と言及。大統領として「国民を癒やし、誠実で開かれた対話ができるようにしている」と述べ、国民の間での和解に向け、尽力する姿勢を示した。

■首相の恩赦

大統領は恩赦の権限を持ち、収賄と詐欺、背任の罪で起訴されているベンヤミン・ネタニヤフ首相から恩赦の要請が出されている。ヘルツォグ氏は「法務省の指針に基づき、多くの法的意見を聞いている段階で時間がかかる」とした上で、「法の原則と自らの良心に従って判断する」と述べるにとどめた。

■日本への期待

中東地域の日本の役割について「経済や人道支援の事業に関与でき、誠実な仲介者として物事を前進させられる」と期待を寄せた。「イスラエルと日本は、インドやＵＡＥなどのアジア諸国と連携し、安全保障や科学、医療の分野で高度化に取り組むべきだ」と述べたほか、大統領として訪日の意向も示した。

「２国家解決」と隔たり、和平への道注視を

ヘルツォグ氏は、左派の労働党出身で、穏健でバランス感覚の優れた政治家として評価されている。そのヘルツォグ氏が２国家解決について、「現実的でない」との見方を示したのは２０２３年１０月のハマスの襲撃を受け、パレスチナ国家の樹立への警戒感を強める国民世論を反映したものだ。

ガザでは、２年に及ぶ戦闘で子供ら７万人以上が殺害された。ヨルダン川西岸では日々、イスラエル人の入植者にパレスチナ人の村々が襲撃され、土地を奪われている。パレスチナ側の願いは、国家の樹立で人間として当たり前の尊厳を守ることにほかならない。

日本を始めとする国際社会が求めるのは２国家解決で、「他に選択肢はない」との見方が大勢だ。この隔たりをどう埋めるのか。イスラエルがパレスチナとの和平でどのような道を歩むのかを国際社会は注視する必要がある。（福島利之）