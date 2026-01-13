¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¥Ð¥ì¤ó¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¥¬¥à³ú¤ß»Ï¤á¤Î·Ð°Þ¡¡MLBÆþ¤ê¤Çàµð¿Í¥ë¡¼¥ëá¤«¤é²òÊü
¡¡¤Ä¤¤¤ËÁ´ÌÌ²òÊü¤À¡£µð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤ÏÅÁÅýµåÃÄ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ½Å°µ¤ÈÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîµåºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÇË¤Ã¤Æ¤¤¿µð¿Í¤ÎÉÔÊ¸Î§¤âËÄ¤é¤Þ¤»ÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ËµÈÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À²¬ËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ²ñ¸«¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ËÌ´¤ò¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿·ÀÌó¤Ï£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¡£ºòµ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð£µ²¯£´£°£°£°Ëü±ß¤«¤éÃ±Ç¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç£²£³²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ø¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï¶â³Û°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ä¤ëÁ°¤«¤é¡Ø¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÀäÂÐÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤ÏÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï´îÅÜ°¥³Ú¤ò½Ð¤µ¤º¡¢ÆâÌÌ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Å¤é¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤ÏìÅÍß¡£¤Þ¤ì¤Ëà¿Â»ÎµåÃÄá¤é¤·¤«¤é¤Ì¸ÀÍÕ¤â¸ýÁö¤ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÇË½¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤é¶ËÎÏ¹µ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÅÁÅýµåÃÄ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥¬¥à¡×¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç»î¹çÃæ¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µåÃÄ£Ï£Â¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤è¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¬¥à¤ò¥¯¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·à£Î£Ç¹Ô°Ùá¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¬¥à¤ò³ú¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¼ç¾¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤òÄ¾·â¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ý¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥Ð¥ì¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥â¥´¥â¥´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤â»×¤¤¤ÃÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À¥¬¥à¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Æ±Ç¯¤Î³«ËëÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤âÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£×£Â£Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤ã¤¯¤¹¤ë»þ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤°¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ç´¶¤¸¤¿½Å°µ¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÌ³Ê¡£Â¤¬¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Ãæà¥¬¥à¸ú²Ìá¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ïµ®½Å¤Ê¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤âÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤·Êø¤·Åª¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤ÏÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¤À¡£¼«¿È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿µð¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ëÏÂÀ½ÂçË¤¤Ï¤É¤ó¤ÊÂçÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤â¥¬¥à°¦¹¥²È¡Ûµð¿Í¤Ç¥¬¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤ËÂç³èÌö¤·¤¿àºÇ¶¯½õ¤Ã¿Íá¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤¬ÍÌ¾¤À¡£¤¿¤Þ¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤¹¤®¤ÆÇËÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££Í£Ì£Â¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢¸ý¤Î¿ôÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÉ÷Á¥¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎàË½¤ì¤óË·á¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î»°Èô¤òÉ÷Á¥¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÊáµå¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬°Æ¸¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£