¡Úºå¿À¡Û¥É¥é£±Î©ÀÐÀµ¹¤Ëà±¢¤Î»²ËÅá¤¢¤ê¡¡¶áÆ£·ò²ð¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÂ¸ºß
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬£±£²Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»ÔÆâ¤ÎÆó·³»ÜÀß¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÌó£µ»þ´Ö¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î£²·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÁáÂ®·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ØÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ç¶¥¹ç¤·¤¿µåÃÄ¡£ÁÏ²ÁÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ¤âºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¡ÊÂç³Ø¤Ç¤Î¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¹â¸ýÎ´¹Ô¥³¡¼¥Á¡Ê£´£²¡Ë¤«¤é¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¸ý¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¶áÆ£¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ë¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤É¤¦ÇÛµå¤òÆÉ¤à¤Î¤«¤òÅö»þ¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î©ÀÐ¤â¡Ö¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÂ®¤µ¤äÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤Ê¤É¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î¼ÂÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤ë¡£Î©ÀÐ¤Ï¡ÖÇ³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¿¤Ö¤ó¶ÛÄ¥¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö£±·î¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Îý½¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¶²¤ì¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶¯ÂÇ¼Ô¤òÃÎ¤ëà±¢¤Î»²ËÅá¤Î¶µ¤¨¤â¶»¤Ë¡¢À¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¦¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£