¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê£³£²¡Ë¤¬£´·î´ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºòÇ¯£··î´ü¤«¤é£±Ç¯¡Ê£´¥¯¡¼¥ë¡Ë¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Û¤Ê¤ëÌ±Êü¥¡¼£´¶ÉÏ¢Â³¤ÇÏ¢¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ÖÅÄ¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Ç½é²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢Áá¤¯¤â¼¡²óºî¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ìÄ«¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÆüÍË¸á¸å£±£°»þÏÈ¤ÇÊª¸ì¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼·Ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼ÔÆâ¤Ç¤Ï»ÖÅÄ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯£··î´ü¤«¤é£±Ç¯¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¡¢£´¶ÉÏ¢Â³¤ÇÏ¢¥É¥é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò°÷¡Ë
¡¡»ÖÅÄ¤ÏºòÇ¯£··î´ü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢£³¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡¢Æ±£±£°·î´üÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Å£Ó£Ã£Á£Ð£Å¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯£±·î´ü£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÌ¤Íè¡½¡½¡×¡¢¼¡²óºî¤Î£´·î´ü¥Æ¥ìÄ«·Ï¤Ç¡¢£±Ç¯´Ö¤Ç°Û¤Ê¤ë£´¶ÉÏ¢Â³¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖËÌ¤¯¤ó¡½¡½¡×¤¬¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¡Ö£Å£Ó£Ã£Á£Ð£Å¡½¡½¡×¤¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¡ÖÌ¤Íè¡½¡×¤¬¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¼¡²óºî¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ÅÆð¤¬¤¢¤ê¡¢»ÖÅÄ¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Û¤Ê¤ë£´¶ÉÏ¢Â³¤ÇÏ¢¥É¥é½Ð±é¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£¶ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡££±£²ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡Ê£²£°£°£µÇ¯¡Ë¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢£±£³ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö£±£´ºÐ¤ÎÊì¡×¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿£±£´ºÐÃæ³ØÀ¸¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÇ®±é¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ÖÌó£²£µÇ¯¤Î·ÝÎò¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤ä»ö·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½ç¼é¤Ë¸·¤·¤¤¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀ©ºî¥µ¥¤¥É¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ì¿Í¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£µºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢»äÀ¸³è¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð±éºî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»äÀ¸³è¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ³Ê¤Ï²÷³è¤Ç¡¢¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢à¿ä¤·³èá¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤òµó¤²¡¢¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÄ´¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤½¤¦¤À¡£