かつて浦和で背番号10

2025年シーズンのサッカーJ3で初優勝を飾り、26年はJ2で戦う栃木シティは11日、FWダヴィド・モーベルグ（スウェーデン）をスウェーデン1部のIFKノルシェーピンから完全移籍で獲得したことを発表した。かつて浦和でも活躍したアタッカーを補強し、ファンからは様々な声が上がった。

栃木シティは11日、Xに「このたび、IFKノルシェーピンより #ダヴィド・モーベルグ 選手が完全移籍で加入することとなりました!!!! WELCOME TO TOCHIGI CITY」とつづった。

クラブの公式サイトにはモーベルグのコメントを掲載。31歳は「栃木シティのユニフォームでプレーするのが待ちきれません！ がんばります！」と意気込んでいる。

モーベルグは22、23年はJ1・浦和で背番号10を背負い、22年はリーグ戦で8ゴールを挙げた。頼れる新戦力にX上のファンからも「驚きが隠せません」「マジかよ！！！ 日本におかえり、もーやん」「観にいこかな。 これはえぐすぎる」「すごい補強してきたなぁ」「J2でモーベルグは反則です」「はい？？浦和の10番やで……」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）