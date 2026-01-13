バーチャルガールズユニット「ＫＭＮＺ」（ケモノズ）が１２日、Ｚｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕで「５ｔｈ ＯＮＥ―ＭＡＮ ＬＩＶＥ『ＧＯＩＮ’ＵＰ』」を行った。

２０１８年にＬＩＴＡ、ＬＩＺの２人組として結成。２３年１２月にＬＩＺが卒業し、ＬＩＴＡも再始動のため半年間の活動休止。２４年５月にＴＩＮＡ、ＮＥＲＯが加入し、再開した。ＬＩＴＡは「念願のＺｅｅｐ公演〜！３人体制初の休日公演〜！」と歓喜。チケットも完売したという。

新曲「ＯＰＥＮＥＲ」で幕を開け、人気曲「ＤＲＯＰ ＩＮ」も含め、２０曲をパフォーマンス。歌だけでなく、エレベーターの中を駆け回るなど演出でもＨＺ（ヘッズ、ファンの呼称）を魅了した。ＬＩＴＡは「最近３人で歌うのが楽しくて。より深まってるじゃん、きじゅな（絆）とか」と心境を明かした。

ＴＩＮＡは「めちゃくちゃ３人の、ＴＩＮＡとしても成長を感じた。一番楽しめたし、これからも楽しめる気がした。みんなのおかげです」と感謝。ＮＥＲＯは３人体制初のイベントが行われた会場に戻って来られたことに「感慨深い。これからどうしようと色々悩んだけど、こうやってワンマンでまたステージに立ててうれしい」と感極まり涙。今後については「色々悩んだり壁にぶつかることもあるかもしれないけど、自分たちのペースで立ち止まったり後ろ振り返ってみたりもっと上を目指したり、自分たちなりのエレベーターでＫＭＮＺの未来を描いていきたい」と語っていた。