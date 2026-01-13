巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝の背番号が「２９」に決まったことが１２日、分かった。チームを支えてきた岡本がポスティングシステムでブルージェイズに移籍しており、“ポスト岡本”として期待がかかる新戦力。２０年にＲソックスでメジャー初昇格を果たしてから２４年まで背負っていた原点の番号で、その数字を上回る３０発も狙える能力を持っている。

メジャー通算４７発、マイナー通算１６１発の右の長距離砲。２０年はデビュー戦で初本塁打を記録すると、その後メジャー初の快挙となる「デビュー１０戦以内で５戦連続本塁打」も達成した。２１年には１３３試合に出場し２５本塁打。８月の「ルーキー・オブ・ザ・マンス」（月間最優秀新人賞）も受賞していた。マイナー３Ａでも過去３年全て２０発以上をマークしており、パワーは持ち味の一つだ。

一、三塁を本職とし、巨人では昨季から在籍するキャベッジらとともに中軸候補の一人。３０本塁打以上となれば球団の助っ人では１０年のラミレス（４９発）以来で、来日１年目に限れば８４年のクロマティ（３５発）以来４２年ぶりとなる。決して簡単なことではないが、それを成し遂げる働きをすれば２年ぶりのリーグＶにもグッと近づくはずだ。

巨人と契約合意した際には「毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします」とコメントしていたダルベック。なじみのある番号を背負い、チームが頂点に立つためにフル回転する。

◆巨人の外国人３０本塁打以上

巨人の外国人でシーズン３０本塁打以上は

打 者 年 本数

クロマティ ８４年〈３５〉、８５年〈３２〉、８６年〈３７〉

ペタジーニ ０３年〈３４〉

Ｔ・ローズ ０４年〈４５〉

李 承 ヨプ ０６年〈４１〉、０７年〈３０〉

ラミレス ０８年〈４５〉、０９年〈３１〉、１０年〈４９〉

で過去５人１０度。５人全てが巨人入団１年目だが、ＮＰＢ他球団以外からの加入初年度で３０本塁打以上は８４年のクロマティ（３５本）だけだ。