巨人の小林誠司捕手（３６）が１２日、プロ１３年目に向けて“変身”した姿で万全な調整ぶりを示した。大阪・貝塚市の日本生命グラウンドで自主トレを行い、引き締まった体で軽快な動きと超強肩を披露。仕上がりの良さをうかがわせ「キャンプ初日からガンガンいく」と２月１日からのアピールへ固い決意を明かすなど、今季にかける思いを激白した。

漫画の吹き出しのごとく、白球が「シュルル」とスピン音を立てた。室内練習場の合同ノックで遊撃の位置に入った小林。軽快な足さばきから、次々と強烈な送球をネットに突き刺した。「仕上がりが早い？ 『エグい球を投げていた』と書いておいてください」。冗談でかわしたが、明るい口ぶりも順調な仕上がりをうかがわせた。

引き締まった体と目に見えてシャープになった頬に、決意がにじみ出ている。阿部監督が「競争」と「地獄」を掲げる春季キャンプ。１３度目の「２・１」を迎えるベテランは「初日からガンガンいきます。チームの方針が『キャンプからしっかりやりますよ』ということですから」。守備で存在感を示した一方で、捕手としての出場は１３試合にとどまった昨季。再び始まる岸田、甲斐、大城、山瀬らとの激しい定位置争いに向け、肉体改造が進んでいた。

今オフは若手に交じってＧ球場で汗を流すなど、シーズン中に匹敵する練習量をキープ。日本生命組の自主トレに同行する土田トレーナーが「体を絞っているという話もしていました」と明かすように、体重はそのままに余分な脂肪を落としたスリムな肉体を手に入れた。年明けから日本生命で自主トレを行い「走れているし、投げられているし、守備でも動けています」と背番号２２。体のキレに手応えを感じているからこそ、２月１日からのアピールに燃えている。

昨年は初スタメンの６月２０日の西武戦（東京Ｄ）で決勝打。約２か月ぶりの先発出場となった９月３０日の中日戦（東京Ｄ）では田中将を好リードし、日米通算２００勝をアシストした。随所でチームを救う働きを見せ「自分はそういう立場。いつでもいけますよという体の準備と、気持ちはしっかりと準備しておかないと。『行け』と言われて、ああだった、こうだったと悔いがないように」。激しいポジション争いは承知の上だ。チームの勝利に徹した上でアピールし、出場機会増をうかがっている。

全体メニューの最後に行ったマシン打撃でも快音を連発。「体は全然、まだまだ動きますから。（記事に）書いてもらえるように頑張ります」。頼もしいベテランが、３週間後の“開幕”を見据えて虎視たんたんと準備を整えている。（内田 拓希）