◆大相撲 ▽初場所２日目（１２日、両国国技館）

東前頭１６枚目・朝乃山が５４５日ぶりに幕内で白星を挙げた。西同１７枚目・羽出山を力強く寄り倒した。三段目転落からの幕内復帰２度は史上初。左膝の大けがから再起を果たした元大関が、９場所ぶりの幕内土俵で存在感を示した。新大関・安青錦は西前頭筆頭・義ノ富士を逆転の首投げで下して２連勝。豊昇龍、大の里の両横綱も、ともに連勝発進となった。

万雷の拍手が心地よかった。朝乃山は、５４５日ぶりの幕内で勝ち名乗りを受けて表情は崩さなかったが「十両と比べて一段と大きな拍手をいただいてうれしかった」と喜びをかみしめた。９本の久しぶりとなる懸賞を手にすると「付け人の骨折り（謝礼金）分になった。明日以降の懸賞は貯金できる…。何言ってんだ俺」と、１人ボケツッコミするほど冗舌だった。

先場所敗れた羽出山のもろ手突きに構わず前へ。まわしにこだわらず下からあてがい、土俵際で寄り倒しし、「いい相撲だった」。元大関の目標は横綱や大関と戦える上位に戻ることで「ほっとしている部分はない」と顔を引き締めた。

幕内だった２４年名古屋場所４日目の一山本戦で、左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などを負った。大関だった２１年の６場所連続出場停止に続き、関取の座を失うことが確実だった。引退が頭をよぎったが「母に『お父さん（２１年に亡くなった石橋靖氏）が好きだった相撲を辞めないでほしい』と言われ」踏みとどまった。３場所連続全休し、リハビリに加えて幕下以下の力士が行う雑用をこなした。昨年３月の春場所で再び三段目から再出発した。

この日はＮＨＫテレビ解説を湊川親方（元大関・貴景勝）が務めた。「支度部屋で、以前（２０〜２１年）一緒に大関を張った湊川親方が解説席にいたことが不思議だった」。同親方が「圧力をかけながら差していくのが一番強いときの朝乃山関。一番素晴らしい相撲だった」と絶賛した。

朝乃山は「湊川親方にアドバイスやほめてもらえるのは現役にいるからこそ」と喜んだ。５４５日の間に幕内の顔ぶれは大きく変わり、大の里、安青錦との対戦経験もない。「世代交代で状況はかなり厳しい。でも、若手には負けたくない」と闘志は衰えていない。不屈の元大関は、ここから再びはい上がる。（山田 豊）