阪神・石井大智投手（２８）が１２日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。野球日本代表「侍ジャパン」の一員として、今年３月開催のＷＢＣに出場予定。２０２５年にプロ野球新記録の５０試合連続無失点、球団新記録の４９イニング連続無失点と無双した最強リリーバーが、世界にその実力を示す。

以下、主な一問一答。

―年末年始で子どもと過ごす時間は

「家で遊んだり、外にも出たりした。今すごく成長しているというか、脳がめちゃくちゃ発達してるなと感じることがたくさんある。それを妻と『すごいな』と感動しているところ。その中で、自分はこのままでいいのか…と思ったりする。でも、本当にかわいくて気持ち的に助けられている」

―今季こだわりたいところ

「まずプロは１軍の試合に出ないと意味がない。僕は高知ファイティングドッグスの時から駒田徳広さんに『１軍じゃないとプロ野球選手じゃないぞ』って言ってもらっていた。そういう気持ちは今でも変わらない。ＷＢＣとかいろいろありますけど、今年は１軍に１年帯同して優勝をみんなで分かち合いたいと思う」

―ＷＢＣでは米ドジャース・大谷らと共闘する。

「テレビで見ている人だったので、そういう方々と一緒にやれるのは信じられない気持ちがある。トレーニングだったり、考え方だったり、ＷＢＣで成績を残すのはもちろんですけど、どうやってその成績を出しているかという過程に興味があるので、そういうところを聞いてみたいと思う」

―ＷＢＣ公式球で操るのが難しい球種は

「僕はスライダー。重力をもらって曲がるというよりも、縦に落ちるスライダーになっているので。重力を使う変化球より、回転で変化を狙う方が多分曲がりやすかったり落ちやすかったりすると思う。そこで球種の選択は変わると思う」

―シンカーは

「そんなに違和感はないけど、僕の勝手なイメージで外国人の選手は軸足、右バッターだったら右足に（体重が）残る選手が多いので、前に出されないので、シンカーを使うのはどうかな…と。いろんなところを考えて、聞いてみたり、自分の目で判断したい」

―ＷＢＣから始まる２０２６年シーズン

「ＷＢＣに参加するにあたって自分の中でいろいろ考えることがあった。一番は言い訳をしたくない。どちらも活躍しないといけないというか、結果が求められる。（調整方法など）変わることが多くてリスクもたくさんあるけど、そこを言い訳にしないように」