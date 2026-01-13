阪神・石井大智投手（２８）が１２日、新フォーク＆新フォームで米ヤンキース・ジャッジらスター軍団を封じる意気込みを明かした。侍ジャパンに選出されている中継ぎエースは兵庫・尼崎市の２軍施設で自主トレを公開。２０２５年はＮＰＢ新記録の５０試合連続無失点、球団新記録の４９イニング連続無失点と躍動しただけに「結果でチームにかえすことだけを意識してやっていけたら」とさらなる飛躍に力を込めた。

昨年のフォークはサイドスピンをかけて落とすイメージ。一方で「すごく手応えを感じている」という改良した勝負球は、指をかける縫い目の位置を変えて「トップスピンをかける」と落差が大きくなった。またセットポジションのグラブ位置を右半身寄りにし、今まで以上に軸足重心から投球動作を始める意識を徹底。リリースまでの力のロスが減り、直球の威力が増した。

全てはさらなる進化を遂げ、ＷＢＣ世界一と阪神を日本一に導くためだ。将来的なＭＬＢ挑戦の目標も持つ石井は「人生の中でも本当に貴重な時間」とドジャース・大谷らと共闘する自身を想像しながら、元旦から始動。この日はキャッチボール、ランニングなどで汗を流した。

米国の主将を務めるジャッジらメジャーのスターたちとの対戦にも「マウンドで気負っちゃうとそこで負け」と過度に意識することなく、いつも通り淡々とゼロを並べる。秋田高専、四国ＩＬ高知を経て２０年ドラフト８位で入団し、サクセスストーリーを紡いできた無双リリーバー。井端ジャパン勝利の方程式の一角として、その実力を世界に示す。（中野 雄太）