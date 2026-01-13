内堀太郎、杉咲花の“ガチ”に感謝「ちゃんと痛く叩いてくれた！」 勘違いに観客が笑い
俳優の杉咲花、成田凌、内堀太郎がこのほど、日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（14日スタート、毎週水曜 後10：00）の第1話完成披露試写会に参加した。
【写真】看板を持ってフォトセッションに登場した成田凌
本作は、主演・杉咲花と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
杉咲は、土田文菜（つちだ・あやな／27）を演じる。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか“きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまい、「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」と思っている。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。杉咲は「ポケットに忍ばせて誰にも見えないところで、そっとなでていたくなるドラマになっている気がしました。手前味噌ですけど、私はすごく好きだったし、こんなドラマが見たかったなと思いました」とアピールした。
内堀が演じるのは、文菜の先輩にあたる小説家・山田線（やまだせん）。今はあまり小説を書けていない。文菜にとって、恋人のゆきおに話せないことも話せる唯一の相手。山田にも恋人がいるが、たびたび文菜とふたりで飲んだり、ホテルで会ったりしている。
杉咲と内堀の共演シーンの話題になると、今泉力哉監督が「たくさん殴られてましたけど」とバラす。内堀は「ちゃんと痛く叩いてくれた！うれしいと言ったら変ですけど（笑）。痛いから演技をしなくていい。それがありがたかった」と感謝した。今泉監督も驚くほどのつねり方があったそうで「あんなにほっぺを…。すごいことになっていた。ちょっと面白かった」と笑った。杉咲は「これから痛いことがあったら言ってください！すみません！」と恐縮し、内堀は「『痛くてうれしいです』って伝えるってことですか？」と勘違いをして会場は笑いに包まれていた。
■1話あらすじ
小説家の土田文菜（杉咲花）は近所にあるコインランドリーをよく利用している。なんとなく寂しいその空間が好きなのだ。ある冬の夜、音楽を聴きながら日々持ち歩いている＜思考を整理するためのノート＞に言葉を書き連ねつつ洗濯が終わるのを待っていると、自分のお店の洗濯乾燥機が壊れてしまって、この日たまたまコインランドリーを利用していた美容師の佐伯ゆきお（成田凌）と出会うことに。文菜のイヤフォンから音漏れしていたミッシェル・ガン・エレファントのファンだというゆきおと他愛もない会話をした文菜は興味本位でゆきおの美容室についていく。
