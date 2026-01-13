今泉力哉監督、エゴサを予告 テレビドラマの視聴者数に楽しみと怖さ「量が全然違う」
俳優の杉咲花、成田凌、内堀太郎がこのほど、日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（14日スタート、毎週水曜 後10：00）の第1話完成披露試写会に参加した。
【写真】看板を持ってフォトセッションに登場した成田凌
本作は、主演・杉咲花と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
杉咲は、土田文菜（つちだ・あやな／27）を演じる。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか“きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまい、「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」と思っている。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。杉咲は「ポケットに忍ばせて誰にも見えないところで、そっとなでていたくなるドラマになっている気がしました。手前味噌ですけど、私はすごく好きだったし、こんなドラマが見たかったなと思いました」とアピールした。
主に映画で活躍している今泉監督。「例えば映画は伸びちゃったら伸びちゃって完成させられるけど、テレビはCMが入ること、1分1秒決められている。自分が不慣れな中で、どういうことができるのかなと思っていたけど本当にぜいたくにいろいろ作らせてもらっている」と感謝。「テレビドラマは無料でいろんな人がいろんな場所で好きで見られる。この環境下で、この作品がどう届くのか怖さもあるけど楽しみ」と期待しながら「絶対にリアルタイムでエゴサして反応しちゃうかもな…。映画のエゴサとテレビドラマのエゴサだと量が全然違う。見ている数が違う。『アンメット』もちょっとだけ出たんですけどエゴサしていたらすごかった。楽しみですね」とワクワクしていた。
■1話あらすじ
小説家の土田文菜（杉咲花）は近所にあるコインランドリーをよく利用している。なんとなく寂しいその空間が好きなのだ。ある冬の夜、音楽を聴きながら日々持ち歩いている＜思考を整理するためのノート＞に言葉を書き連ねつつ洗濯が終わるのを待っていると、自分のお店の洗濯乾燥機が壊れてしまって、この日たまたまコインランドリーを利用していた美容師の佐伯ゆきお（成田凌）と出会うことに。文菜のイヤフォンから音漏れしていたミッシェル・ガン・エレファントのファンだというゆきおと他愛もない会話をした文菜は興味本位でゆきおの美容室についていく。
