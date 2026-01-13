２連勝でB組の首位通過を決めている大岩ジャパン。(C)AFC

写真拡大

　サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、シリアに５ー０、UAEに３−０で連勝。最終節を待たずに、ベスト８進出を決めている。

　ここまでは圧倒的なパフォーマンスを見せている日本だが、出場メンバーの総市場価値ではなんと５番目だという。

　中国メディア『直播吧』が、サッカーサイト『THE ASEAN FOOTBALL』が掲載した出場国の市場価値ランキングを紹介。「日本と韓国を上回った！中国が848万ユーロで３位、サウジアラビアがトップだ」と伝えている。

　同メディアが掲載した、U-23アジアカップ出場チームの市場価値ランキングは以下の通りだ。

１位　サウジアラビア（920万ユーロ）
２位　イラン（913万ユーロ）
２位　中国（848万ユーロ）
４位　韓国（698万ユーロ）
５位　日本（658万ユーロ）
６位　オーストラリア（560万ユーロ）
７位　イラク（436万ユーロ）
８位　ウズベキスタン（395万ユーロ）
９位　キルギス（378万ユーロ）
10位　レバノン（314万ユーロ）
11位　ベトナム（313万ユーロ）
12位　UAE（303万ユーロ）
13位　カタール（283万ユーロ）
14位　ヨルダン（248万ユーロ）
15位　タイ（145万ユーロ）
16位　シリア（90万ユーロ）
 
　この記事のコメント欄には、次のようなコメントが寄せられた。

「信じられない！」
「これは実力を反映してないよな？」
「日本は主に20歳未満の選手で構成されているからだ」
「日本はベストメンバーではないだろ」
「日本と韓国には、（招集されていない）欧州でプレーしている選手がいる」
「日本には市場価値のない大学生が７〜８人含まれている」
「市場価値を見るのではなく、結果を見てくれ」
「こんな形で勝てるとは思ってもみなかった」

　様々な要因があるとはいえ、日本が５番目という結果は、衝撃を与えたようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「日本がアジア最強だ」「次元が違う」日本の“５ー０”圧勝発進に韓国驚愕！「やはり優勝は日本だ」「本当に羨ましい」【U-23アジア杯】