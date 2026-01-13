「中国が日本と韓国を上回った」アジアサッカー界にもたらされた“衝撃の結果”に海外騒然！日本がまさかの５位「信じられない」
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、シリアに５ー０、UAEに３−０で連勝。最終節を待たずに、ベスト８進出を決めている。
ここまでは圧倒的なパフォーマンスを見せている日本だが、出場メンバーの総市場価値ではなんと５番目だという。
中国メディア『直播吧』が、サッカーサイト『THE ASEAN FOOTBALL』が掲載した出場国の市場価値ランキングを紹介。「日本と韓国を上回った！中国が848万ユーロで３位、サウジアラビアがトップだ」と伝えている。
同メディアが掲載した、U-23アジアカップ出場チームの市場価値ランキングは以下の通りだ。
１位 サウジアラビア（920万ユーロ）
２位 イラン（913万ユーロ）
２位 中国（848万ユーロ）
４位 韓国（698万ユーロ）
５位 日本（658万ユーロ）
６位 オーストラリア（560万ユーロ）
７位 イラク（436万ユーロ）
８位 ウズベキスタン（395万ユーロ）
９位 キルギス（378万ユーロ）
10位 レバノン（314万ユーロ）
11位 ベトナム（313万ユーロ）
12位 UAE（303万ユーロ）
13位 カタール（283万ユーロ）
14位 ヨルダン（248万ユーロ）
15位 タイ（145万ユーロ）
16位 シリア（90万ユーロ）
この記事のコメント欄には、次のようなコメントが寄せられた。
「信じられない！」
「これは実力を反映してないよな？」
「日本は主に20歳未満の選手で構成されているからだ」
「日本はベストメンバーではないだろ」
「日本と韓国には、（招集されていない）欧州でプレーしている選手がいる」
「日本には市場価値のない大学生が７〜８人含まれている」
「市場価値を見るのではなく、結果を見てくれ」
「こんな形で勝てるとは思ってもみなかった」
様々な要因があるとはいえ、日本が５番目という結果は、衝撃を与えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
