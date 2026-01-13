NY株式12日（NY時間14:26）（日本時間04:26）
ダウ平均　　　49506.60（+2.53　+0.01%）
ナスダック　　　23783.94（+112.59　+0.48%）
CME日経平均先物　54245（大証終比：+2165　+4.00%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10140.70（+16.10　+0.16%）
独DAX　 25405.34（+143.70　+0.57%）
仏CAC40　 8358.76（-3.33　-0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.536（+0.004）
10年債　 　4.175（+0.010）
30年債　 　4.825（+0.013）
期待インフレ率　 　2.291（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（-0.022）
英　国　　4.373（-0.001）
カナダ　　3.400（+0.016）
豪　州　　4.703（+0.015）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.47（+0.35　+0.59%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4623.70（+122.80　+2.73%）

ビットコイン（ドル）
91741.13（+1113.65　+1.23%）
（円建・参考値）
1450万5190円（+176079　+1.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ