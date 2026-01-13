ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間14:26）（日本時間04:26）
ダウ平均 49506.60（+2.53 +0.01%）
ナスダック 23783.94（+112.59 +0.48%）
CME日経平均先物 54245（大証終比：+2165 +4.00%）
欧州株式12日終値
英FT100 10140.70（+16.10 +0.16%）
独DAX 25405.34（+143.70 +0.57%）
仏CAC40 8358.76（-3.33 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.536（+0.004）
10年債 4.175（+0.010）
30年債 4.825（+0.013）
期待インフレ率 2.291（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.373（-0.001）
カナダ 3.400（+0.016）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.47（+0.35 +0.59%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4623.70（+122.80 +2.73%）
ビットコイン（ドル）
91741.13（+1113.65 +1.23%）
（円建・参考値）
1450万5190円（+176079 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
