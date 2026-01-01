セリエA 25/26の第20節 ジェノアとカリアリの試合が、1月13日02:30にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、ジト・ルブンボ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ジェノアのルスラン・マリノフスキー（MF）のアシストからロレンツォ・コロンボ（FW）がゴールを決めてジェノアが先制。

ここで前半が終了。1-0とジェノアがリードしてハーフタイムを迎えた。

ジェノアは後半の頭から選手交代。ブルック・ノートンカフィー（DF）からパトリツィオ・マシニ（MF）に交代した。

46分、カリアリが選手交代を行う。フアン・ロドリゲス（DF）からリヤード・イドリシ（DF）に交代した。

62分、カリアリが選手交代を行う。ジト・ルブンボ（FW）からジャンルカ・ガエターノ（MF）に交代した。

69分、カリアリは同時に2人を交代。セバスティアーノ・エスポジト（FW）、ルカ・マッツィテッリ（MF）に代わりジェンナーロ・ボレッリ（FW）、ガブリエレ・ザッパ（DF）がピッチに入る。

74分、ジェノアは同時に2人を交代。ルスラン・マリノフスキー（MF）、ロレンツォ・コロンボ（FW）に代わりモーテン・トルスビー（MF）、ジェフ・エクアトル（FW）がピッチに入る。

その直後の75分ジェノアに貴重な追加点が入る。モルテン・フレンドルップ（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

さらに78分ジェノアが追加点。アーロン・マルティン（DF）のアシストからレオ・エスティゴーア（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もジェノアの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジェノアが3-0で勝利した。

なお、ジェノアは30分にモルテン・フレンドルップ（MF）、52分にパトリツィオ・マシニ（MF）に、またカリアリは15分にフアン・ロドリゲス（DF）、42分にアダム・オベルト（DF）、54分にルカ・マッツィテッリ（MF）、58分にミシェル・アドポ（MF）、71分にセバスティアーノ・ルペルト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-13 04:30:16 更新