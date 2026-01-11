ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯」は12日の3日目11Rまで予選が行われ、きょう13日の4日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは11Rだ。

得点率トップで予選を終えた末永が押し切る。機力は平凡だが、スタートに集中して主導権を譲らない。昨年のグランプリ戦士の逃げ切りに期待する。強力機で好仕上がりの小野寺が相手。出足のいい荒井はさばいて食い込む。鈴木の捲り差しに注意したい。

＜1＞末永和也 足は普通以上にはならない。前半もペラが合っていなかった。回り過ぎで進んでいない体感。あまりエンジンは良くない。ペラ調整をやって、ダメなら整備も考える。

＜2＞小野寺智洋 3日目は手前の方が良かった。でも、2日目の方が伸びていた感じがする。チルト0だったのでマイナスも考えてみる。合えば全体にいい足。

＜3＞荒井輝年 足はまあまあいっている。出足はいい。道中の感じも良かった。

＜4＞野中一平 安定板が外れても押し感がなかった。直線はそこまで悪くなくて何とか耐えられているけど、展示タイムも良くない。回転を余している体感なのでペラで調整したい。

＜5＞鈴木裕隆 どっちかと言えば伸び寄りだけど出足、回り足も良くて全体にいい。エンジンがいい。

＜6＞永井聖美 安定板は外れない方が良かった。合っていない。合えばターン回りはいいので、止める調整をする。