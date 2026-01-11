ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」が2日目を迎える。12Rアシ夢ドリームは地元総大将の瓜生正義が1号艇。初日4、6着と思わぬ船出となったが地元イン戦なら負けられない。

地元総大将の瓜生に勝機到来だ。初日は未勝利に終わったものの、タッグを組む45号機は決して悪い動きではなかった。地元イン戦ならスタート遅れも考えにくく、ここは先マイ一気に主導権を握る。白井が差し続いて内の両立か。ターン鋭い馬場、桐生は展開を捉えて浮上。攻撃力ある井口は先攻めを狙って。

＜1＞瓜生正義 伸びはいい。ターン回りもこっちの方がいい。大敗したけど、後半の方が感じは良かった。ベースはできた。あとは気候に合わせられるかどうか。

＜2＞白井英治 スリット付近の足は悪くない。重さはあるけど進んでいる感じもある。2連対率（25％）の割に悪くはない。気になるところはあるので微調整。

＜3＞井口佳典 悪くはないけど威張れるほどでもない。バランス型の足。ギアケース、外周り点検しながら、じっくり合わせていく。

＜4＞馬場貴也 ペラの形を変えて、前半よりは体感は良くなっていた。足合わせでは長田選手の方が出足は良さそう。ペラのベースはこれで、本体を見てみる。

＜5＞桐生順平 前検日に比べると上積みはできている。下がる感じはなくなったし、普通くらい。いいところが出るように調整する。

＜6＞羽野直也 回り足は普通。上位に分が悪い。足合わせも瓜生さんに行かれた。細かい部分で気になるところはある。うまくバランスを取りながらいきたい。