ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は2日目。本間正則記者担当の「超イイ値」は井上忠政（29＝大阪）。芦屋びいきの若武者に期待をかけた。

3月に30歳となる井上。一昨年は当地を含む年間8度のVを達成し、ダービーでSGデビューも果たした。昨年はBBCトーナメント、ヤングダービーも含めるとG1に11度参戦。4度優勝し、SGもクラシックとダービーに出場と、30歳を前に着実にステップアップしている。

「たくさん走らせてもらったけど、参加しているだけになってしまった。今年はしっかり走りたい。一走一走集中していきたい」

今回は26年最初のG1参戦に。初日4Rは5コースから2着。上々の滑り出しだ。前検日からうれしい誤算があった。

「（ペラを）思い切ってしばこうと考えていたら、思いのほか、自分の形に似ていたし、乗った感じも悪くなかった」

レース後も手応え上々。

「伸びが少し良くて、ターン回りにもつながっていた。初日に関して言えば、いい足でした。芦屋は乗り心地も来るし、エンジンも出てめっちゃ好きな水面」

2日目と4日目が予選2走日。4、2枠で登場の2日目も「しっかり走って」ペースアップを狙う。

【本間の買い目】3Rは4カドから強襲。＜4＞＝＜5＞、＜4＞＝＜6＞流し。10Rは鋭く差し抜けて＜2＞＜1＞…、＜2＞…＜1＞。