昭和歌謡グループ・SHOW-WA、初のオリコン週間音楽ランキング1位【オリコンランキング】
秋元康がプロデュースする昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）の最新シングル「東京ジャンクション」が、1月13日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において自身初の1位獲得となった。
【動画】SHOW-WA「東京ジャンクション」ミュージックビデオ
前作シングル「外せないピンキーリング」の初週売上6.3万枚（2025年4月14日付）を超え、自己最高初週売上9.1万枚を記録。初週にして、自身のシングル最高売上枚数となった。
SHOW-WAは、秋元康がプロデュースし「昭和歌謡・ポップスを現代にリバイバル」をコンセプトに活動する男性ボーカルグループ。昨年の「第67回 日本レコード大賞」では、兄弟グループのMATSURIと一緒に“SHOW-WA & MATSURI”名義で新人賞を獲得した。
2月6日の仙台・東京エレクトロンホール宮城公演より、全国ツアー「SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道”」をスタートさせる。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞
