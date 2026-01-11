TREASURE、通算4作目のアルバム1位獲得 登場19週目で1位に浮上【オリコンランキング】
TREASUREの最新アルバム『LOVE PULSE』が、1月13日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で週間2.2万枚を売り上げ、2025年9月15日付の初登場4位から登場19週目で本作初の1位に浮上。2024年1月15日付の『REBOOT』に続き、自身通算4作目の1位獲得となった。累積売上は33.1万枚。
【動画】TREASURE「PARADISE」ミュージックビデオ
本作は、“愛（LOVE）”と“脈拍（PULSE）”をテーマに、多彩な感情を音楽で表現。ときめきや喜びから、切なさや別れの痛みまで、愛のすべてを詰め込んだ作品となっている。タイトル曲「PARADISE」は、レトロな雰囲気を漂わせるディスコパンク。ビートの上を軽快に彩ったブラスサウンドとグルービーなベースギターラインが耳元をひきつける。
2025年10月25日からスタートした、自身3度目となるJAPAN TOUR『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』は、2月10日・11日に京セラドーム大阪公演でファイナルを迎える。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞
